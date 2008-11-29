Як Китай може уникнути тиску з боку США?

Навіть коли спостерігачі з розвинених країнах критикують американського президента Дональда Трампа за використання грубих інструментів проти Китаю, таких як тарифи, багато хто вважає, що це його реакція на реальну проблему. На їхню думку, Китай дійсно займається нечесною торгівлею. Але чи так це?

Одна з головних претензій до Китаю полягає в тому, що він покладається на те, що влада США називає "примусовою передачею технологій": іноземні компанії, які бажають отримати доступ до китайського ринку, зобов'язані ділитися своєю інтелектуальною власністю з "внутрішнім" партнером. Але слово "вимушений" означає певну ступінь примусу, яка не має економічного сенсу. Американським і європейським компаніям не потрібно інвестувати в Китай; якщо вони захочуть це зробити, знаючи, що це зажадає від них поділитися своєю технологією, це означає, що вони як і раніше очікують отримати прибуток.

Як пише в своїй статті на Project Syndicate директор Центру європейських політичних досліджень Даніел Грос, вимога передачі технології повинна допомогти іноземним компаніям забезпечити більш вигідні угоди з китайськими фірмами, які будуть рахуватися з вартістю технології в своїй загальній оцінці вкладу іноземного інвестора в спільне підприємство. Натомість місцевий партнер і місцевий уряд, які прагнуть сприяти зростанню, нададуть дешеві земельні ділянки, інфраструктуру, податкові пільги або позики на пільгових умовах. Одним словом, передана технологія оцінюється в будь-яких прямих іноземних інвестиціях (ПІІ). Це відбивається в триваючій високій рентабельності компаній з іноземними інвесторами.

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Природно, що американські і європейські компанії в ході опитувань заявляють, що було б краще, якби їх не "змушували" передавати свої технології. Але ці заяви припускають, що умови, на яких були зроблені початкові інвестиції, були б такими ж без передачі технології, але це не так.

Звичайно, якщо передача технологій не є вимогою, найбільш ефективна інвестиційна угода в багатьох випадках буде включати ліцензійну угоду або виплату роялті. Але це повинно бути лише другорядним міркуванням, оскільки нинішня вартість втрачених ліцензійних зборів або роялті буде побічно відображена в будь-якій інвестиційній угоді.

Але в той же час витрати західних компаній, нав'язані вимогою передачі технологій, ймовірно, сильно завищені, так само як і вигоди, які політика приносить Китаю. Отже, чому китайська влада наполягає на пов'язуванні доступу на ринок з передачею технологій?

Основним офіційним аргументом Китаю є те, що, як в країні, що розвивається, її вітчизняні фірми знаходяться в невигідному положенні в порівнянні з іноземними інвесторами, що володіють передовими технологіями, які місцеві компанії не розуміють. Але в той час як цей аргумент не витримує ніякої критики в деяких менш розвинених країнах, які використовують його для виправдання обмежувальних режимів ПІІ, технологічний потенціал Китаю за останні кілька десятиліть зробив колосальний прорив.

Фактично витрати Китаю на дослідження і розробки зараз вищі, ніж в Європі і в багатьох інших країнах ОЕСР, як у відсотках від ВВП, так і в абсолютному виразах. Оскільки вкладення країни в власні НДДКР, не кажучи вже про технологічні поглинанні, істотно зросли, немає необхідності продовжувати захист китайських галузей, що "зароджуються".

Саме цей прогрес змусив західні компанії стати більш активними в своїх претензіях до "примусової" передачі технологій. Раніше вони були більш схильні передавати свої технології в надії на те, що китайські конкуренти все одно не зможуть до них адаптуватися і освоїти. З Китаєм, який на сьогоднішній день випускає більше випускників зі ступенем бакалавра в галузі науки і техніки, ніж США і Європа, разом узяті, ці очікування більше не спроможні.

Разом з тим, незважаючи на зростаючий опір передачі технологій, китайська влада як і раніше неохоче відмовляється від своєї політики, ймовірно, з тієї ж причини, що і США висловлюють своє невдоволення: вони переоцінюють цей вплив. Вони відмовляються визнати, що західні компанії могли б запропонувати китайським партнерам найгірші умови, які можна собі уявити, якщо б вони утримували свої технології і замість цього використовували ліцензійні угоди.

Проте ці інші форми передачі технологій вже стають все більш поширеними: зареєстровані виплати з Китаю різко зросли, і тепер вони становлять близько $ 30 млрд на рік. Сьогодні в плані виплати за іноземні технології Китай поступається лише США, і очевидно, що велика і зростаюча частка передачі технологій не "примусова".

Однак для Трампа це може бути не так. Те, що дійсно турбує його адміністрацію, це те, що Китай збирається перевершити США і заблокувати технологічне лідерство в ряді секторів, які вважаються критичними для національної безпеки (по обидві сторони Тихого океану). Однак примус Китаю відмовитися від своїх вимог щодо передачі технологій цього не змінить.

Завершення цієї політики дійсно може бути в інтересах Китаю. США і Китай становлять значну частку світової торгівлі, але вони не домінують у світовій економіці. Двосторонню торговельну війну виграє сторона, яка може отримати підтримку нейтральних держав (таких як Європа і Японія), що проявляє більшу розсудливість. Для Китаю це означало б скасування всіх обмежень на іноземну власність, включаючи вимогу про спільне використання технології, ніж ліцензування.

Такий крок підкреслив би силу китайської економіки, при цьому Китаю це не буде коштувати стільки, як, схоже, собі уявляють його лідери або ж політики США. Можливо, що найбільш важливо, це змусило б США або припинити свої нападки на Китай, або визнати, що основною причиною є не економіка, а геополітичне суперництво.