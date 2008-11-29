Саудівська Аравія переживає економічну і демографічну кризу

У Вашингтоні є припущення, що Саудівська Аравія знаходиться в стані кризи. Двосторонні відносини між США і Саудівською Аравією нестійкі, гнів з приводу вбивства Джамала Хашоггі торкнувся і внутрішньої політики Саудівської Аравії.

І справа не в перевороті серед керівних сил і не в прямій загрозі принцові, а в зростаючому розумінні з боку короля, що населенню потрібно відновити довіру. Як і в США, внутрішня політика Саудівської Аравії переживає період, обумовлений демографічними змінами, економічними проблемами. Народ турбують питання зайнятості, конкуренції, ролі їх країни в світі.

Саудівська Аравія провела військове втручання в Ємен, вона реалізує агресивну зовнішню політику проти свого сусіда Катару і робить наступальні дії щодо лібералізації своєї економіки, щоб залучати іноземні інвестиції. Зараз Саудівська Аравія займає оборонну позицію.

ЗМІ приділяють надмірну увагу економічному становищу Саудівської Аравії і характеру її зв'язків з США. Саудівська Аравія - важливий партнер США на Близькому Сході, уряд Саудівської Аравії - це великий інвестор в цінні папери США, акції та облігації. Саудівська Аравія і її суверенний фонд добробуту стають важливими інвесторами в технологічні компанії США.

Але причини того, що США підтримують тісні зв'язки з Саудівською Аравією, пов'язані радше з позицією регіонального політичного керівництва Саудівської Аравії, його впливу на нафтові ринки і впливу економічної стабільності в більш широкому регіоні БВСА. Що стосується корпоративних інтересів США (і більш широких економічних інтересів США) в Саудівській Аравії, вони обмежені. Саудівська Аравія надала вигідні контракти консультантам і інвестиційним банкам (близько 25% випуску облігацій ринків, що розвиваються за останні два роки на суму $ 144 млрд припали на Саудівську Аравію і її сусідів по Раді з питань співробітництва арабських держав Перської затоки). Так, Саудівська Аравія - важливий ринок збуту в сфері оборони, проте це лише кілька галузей серед багатьох. У Саудівській Аравії немає можливості вплинути на фінансову стабільність США.

Російський фонд прямих інвестицій на чолі з Кирилом Дмитрієвим сформував представницьку делегацію для участі у II щорічному форумі "Інвестиційна ініціатива майбутнього". На цьому майданчику, в тому числі і з Росією, були укладені найбільші угоди року.

Важлива роль Саудівської Аравії на Близькому Сході і як агента фінансування розвитку, як партнера по глобальному енергопостачанню, як джерела грошових переказів для бідніших країн і як політичної сили, яка протистоїть Ірану. Мухаммед бін Салман може бути частиною цього, але його успіх або провал більше залежать від внутрішнього оточення, його здатності підтримувати лояльність і від схвалення його батька.

І ось тут необхідно оцінити його основну ідею: економічну реформу і план "Бачення-2030". Цей план включає в себе скорочення надмірно високих енергетичних субсидій, створення альтернативних джерел державних доходів і податок на додану вартість в 5%, зусилля по залученню прямих іноземних інвестицій і Фонд державних інвестицій як двигун внутрішнього економічного зростання. Ця стратегія покликана усунути основні фактори вразливостей в політичній економіці Саудівської Аравії: ринок праці, який розділений між місцевими громадянами і іноземцями, нездатний дати робочі місця і забезпечити соціальну інтеграцію молоді, велика залежність від нафтових доходів.

Не можна забувати про 10 млн саудитів у віці до 35 років, які через 20 років вийдуть на пенсію (якщо зможуть знайти роботу). Зниження народжуваності - побічний ефект інтеграції жінок в економіку і різних культурних зрушень. Вони можуть стати втраченим поколінням; безробітні, що залишилися не при справах, коли глобальне зростання зміщується на Схід. Це покоління кронпринца. Об'єднуючи владу в своїх руках, бін Салман повинен буде вирішити цю демографічну проблему. В даному випадку необхідно якесь економічне перетворення.

На даний момент стратегія проведення реформ торкнулася ряду істотних моментів, частково через відтік капіталу і застійності ділового клімату. Більша частина цього пов'язана з занепокоєнням ринку, що обумовлено консолідацією влади за рахунок репресій серед бізнес-еліти і представників королівської сім'ї, що посилюється скандалом, пов'язаним з вбивством Джамала Хашоггі.

Минулого тижня була проведена "оптимізація чисельності" в Національному плані трансформації після перегляду в 2017 р. Були розглянуті держвидатки на соціальну допомогу і заробітну плату в державному секторі з урахуванням більш високих цін на нафту в цьому році. По суті, уряд витрачає більше, ніж будь-коли, покладаючись на нафту, і використовує капітальні витрати в якості важеля фінансової консолідації. І це важлива проблема, з огляду на те, що капітальні витрати - ключове джерело економічного стимулу: великі державні контракти в сфері інфраструктури, нові мегапроекти, які стимулюють економічне зростання. Насправді зараз все не так. Боргове фінансування продовжує впливати на зростання бюджетних витрат.

Масштаби Національного плану трансформації відображені в заявлених цільових показниках - 433 ініціативи до 2020 р, при цьому в 2016 р було оголошено про 543 ініціативах і 178 стратегічних завдань. Це доказ того, що не вдалося досягти ряд цілей, особливо в тому, що стосується створення робочих місць. Більш того, на даний момент жінки повинні скласти 25% від загальної частки робочої сили в порівнянні з 30% в 2016 р і 28% в 2017 р.

В даний час саудівські жінки становлять 20% робочої сили королівства. Для чоловіків з Саудівської Аравії цей показник становить 62%. Тобто склад робочої сили Саудівської Аравії, що складається з громадян королівства, вельми обмежений. Оклади в держсекторі і раніше на 50% вище, ніж в приватному секторі, причому середня зарплата в державному секторі становить близько 11 тис. Саудівських ріалів в місяць, в приватному секторі вона досягає 7 тис. Саудівських ріалів на місяць.

Більш високі ціни на нафту підтримувалися збільшенням витрат на оплату праці, соціальних виплат та військових витрат. Це спадщина податкової політики Саудівської Аравії, яка не змінилася, а лише зміцнилася під керівництвом Мухаммеда бін Салмана. Згідно з аналізом Barclays відновлення цін на нафту в 2018 р привело до збільшення доходу від видобутку нафти в розмірі 85 млрд саудівських ріалів ($ 22,6 млрд) в першій половині 2018 р це дозволило компенсувати збільшення заробітної плати в розмірі 47 млрд саудівських ріалів ( $ 12,5 млрд) і витрати на соціальну допомогу на суму 21 млрд саудівських ріалів ($ 5,6 млрд). Військові витрати зросли в 2018 р приблизно на 30 млрд саудівських ріалів ($ 8 млрд).

Куди ще йдуть зростаючі доходи від нафти? Відзначається суттєвий перерозподіл доходів в державних фондах, що вказує на пріоритети внутрішніх витрат на громадян. Незважаючи на новий випуск боргових зобов'язань в вересні, активи валютних резервів знизилися, що вказує на перерозподіл ресурсів з випуску боргових зобов'язань в інші частини уряду. Однак ситуація з рівнем безробіття серед саудівських громадян не поліпшується. За прогнозами компанії Jadwa Investment, рівень безробіття складе 10,5% до 2020 р в порівнянні з 9% в першому варіанті Національного плану трансформації.

Що потрібно для Саудівської Аравії більше, ніж авантюристична зовнішня політика або агресивне придушення дисидентів критиків в країні або за кордоном? Ефективне фінансове управління, соціальна політика, орієнтована на проблеми охорони здоров'я та освіти, а також новаторський підхід в роботі.