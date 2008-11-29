ЄЦБ: інфляція в єврозоні прискориться на тлі економічного зростання

Компанії єврозони все частіше стикаються з нестачею виробничих потужностей, що буде стимулювати інфляцію, пише Bloomberg з посиланням на доповідь Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Цей прогноз повинен стати позитивним сигналом для чиновників ЄЦБ, які готуються вирішити, чи слід завершити програму скупки облігацій в цьому році, як і планувалося. Безліч даних, що розчаровують показали, що економіка єврозони втрачає імпульс.

Економіка 19 країн блоку стійко росла більш швидкими темпами, ніж оцінки її довгострокового потенціалу, йдеться в доповіді центробанку.

"Обмеження пропозиції, як очікується, будуть ставати все більш жорсткими, що сприятиме поступовому прискоренню зростання заробітної плати і базової інфляції, - написали дослідники ЄЦБ Малин Андерссон, Бела Шорфі, Мате Той і Ніко Зорелл. – Триваюче економічне зростання, мабуть, в значній мірі поглинуло резервні потужності, створені глобальною фінансовою кризою і кризою суверенного боргу ".

Зведений PMI єврозони в жовтні досяг мінімуму більш ніж за два роки.

Індекс довіри в єврозоні знизився до мінімуму за 17 місяців.

Дослідники відзначили, що зростання було підкріплене розширенням робочої сили, зниженням безробіття і більш сильним зростанням продуктивності. Накопичення капіталу прискорилося, але залишилося слабшим, ніж до кризи.

Індекс Sentix, що вимірює довіру інвесторів в єврозоні, в листопаді опустився з жовтневого рівня 11,4 пункту до 8,8 пункту, досягнувши мінімуму з жовтня 2016 р

Зростання економіки єврозони в III кварталі несподівано сповільнилося до мінімуму за чотири роки. ВВП 19 країн валютного блоку в липні-вересні збільшився на 0,2% в порівнянні з II кварталом, показали попередні дані Статистичного управління Євросоюзу (Eurostat).

Інфляція в єврозоні в жовтні прискорилася, базовий ціновий тиск посилився, що служить аргументом на користь рішення Європейського центрального банку припинити покупки облігацій після грудня.

Наступне засідання ЄЦБ з питань монетарної політики відбудеться 13 грудня.