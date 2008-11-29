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Як формується ціна на газ і хто заробить на підвищенні тарифів

Більшість українців з непідробним інтересом і обуренням стежать за тим, як ростуть тарифи на газ. Але мало хто знає, на що йдуть гроші, які ми платимо за кожний спалений кубометр палива.

Що входить в тариф

За словами радника міністра енергетики та вугільної промисловості України, провідного експерта Центру Разумкова Максима Білявського, ціна природного газу має наступну структуру: безпосередньо видобуток блакитного палива, далі - його транспортування магістральними газопроводами високого тиску, потім транспортування природного газу через газорозподільні мережі, тобто мережі облгазів . Плюс поставки і націнка облгазів і "Нафтогазу".

Тариф до 1 листопада складався з наступних складових (за тисячу кубометрів):

Видобуток - 5818 грн.

Транспортування - 263 грн.

Розподіл - 616 грн.

Націнка облгазів - 148 грн.

Націнка "Нафтогазу" - 112 грн.

РАЗОМ: 6957 грн.

За словами Білявського, після підвищення ціни на газ для населення, швидше за все, згадані вище складові формування вартості блакитного палива не зміняться, а можуть змінитися тільки їх цінові характеристики.

Виходить, що нова структура цін буде виглядати приблизно так:

Видобуток - 7155 грн.

Транспортування - 323 грн.

Розподіл - 754 грн.

Націнка облгазів - 181 грн.

Націнка Нафтогазу - 137 грн.

РАЗОМ: 8550 грн.

Куди йдуть бариші

Найбільші гроші отримують видобувачі газу. Відповідно, у них однин з найбільших прибутків, який потрібно інвестувати в нові родовища. Адже для них була поставлена задача - збільшити видобуток, щоб Україна перестали імпортувати газ з-за кордону.

У минулому році чистий прибуток "Укргазвидобування" склала 30,5 млрд грн. Згідно із законом ці гроші розподіляються так: 25% компанія інвестує у видобуток, 75% платить в бюджет. Тобто, за минулий рік до бюджету пішло 22 млрд грн дивідендів.

Непогано на тарифах заробляє і "Нафтогаз України". За підсумками 2017 року компанія отримала чистий прибуток у розмірі 39,33 млрд грн. Незважаючи на те, що більша частина цих грошей була спрямована в бюджет для формування фонду субсидій, решту грошей дозволили платити мільйонні зарплати топ-менеджерам. Щоб приборкати апетити чиновників "Нафтогазу", Кабінет міністрів прийняв рішення 90% всього прибутку забирати в бюджет.

Не встигають освоїти надприбутки

Але повернемося до видобутку газу. На відміну від "Нафтогазу", який виконує функцію посередника, видобуток все-таки має більш чіткі завдання. Так стратегія "Укргазвидобування" -2020 передбачає збільшення видобутку газу до 2020 року до 20 млрд кубів на рік. За даними компанії, в 2017 році вона здобула 15,25 млрд куб.

Щоб наростити видобуток, компанія недавно купила 8 нових бурових установок, ще 12 надійде в наступному році. Загальна вартість всіх 20 верстатів - близько $ 270,5 млн.

Правда, цього мало для того, щоб слідувати плану стратегії. Тому залучаються і сторонні компанії. В цьому році було підписано п'ять контрактів з китайською Xinjiang Beiken Energy Engineering на буріння 30 свердловин. Загальна вартість контрактів становить $ 96,2 млн, або 2,7 млрд грн за поточним курсом.

Експерти кажуть, що українські геологи просто не встигають освоїти надприбутки, які "Укргазвидобування" отримує від нинішніх тарифів на газ.

- У "Укргазвидобування" є свій підрозділ, який займається буровими роботами, але воно не в змозі освоїти такі кошти. За останній час було проведено багато тендерів на загальну суму близько 15 млрд грн, - пояснює енергетичний експерт Дмитро Марунич. - Частина з них дійсно виграли китайські компанії, запропонувавши найнижчу ціну. Правда, чи забезпечать вони при цьому належну якість робіт, невідомо. Крім того, частину лотів виграли хорватські і українські компанії.

Однак очікувати, що в Україні найближчим часом різко зросте видобуток газу, поки не варто. Від початку буріння до поставок в газотранспортну систему проходить досить багато часу.

На облаштування свердловини в Україні йде від двох місяців до півроку. Ще якийсь час займає її підключення до магістральних газопроводів. Але те, що процес розробки українських родовищ прискорюється, це хороший сигнал.

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