Кого годує Україна

Ті, хто багато подорожують, звернули увагу, що практично в кожному куточку земної кулі можна зустріти на прилавках магазинів українські продукти.

Соняшникова олія, соки, кондитерські вироби, крупи, пиво, консерви нашого, вітчизняного, виробництва прекрасно себе почувають по сусідству з європейськими або американськими "аборигенами".

А які ще продукти продає Україна?

У радянські часи Україна по праву вважалася "всесоюзною житницею", і хоча з тих пір багато чого змінилося, наша країна як і раніше не тільки повністю покриває свої потреби в зерні, а й експортує надлишки.

Українські зернові культури є основою вітчизняного експорту. У 2017/2018 маркетинговому році Україна продала 39,4 млн тонн зерна на суму 6,4 млрд доларів. Найбільшими покупцями українського зерна стали Єгипет - на $ 724 млн (11,4%), Китай - $ 594 млн (9,3%), Іспанія - $ 459 млн (7,2%), Індонезія - $ 375 млн (5,9%) і Нідерланди - $ 348 млн (5,5%).

У січні - серпні 2018 року Україна продала 13,4 млн тонн кукурудзи на суму понад 2,2 млрд доларів. Серед наших основних покупців - Китай, Єгипет, Іран. Туреччина, Туніс, Нідерланди, Італія, Іспанія. А в цілому в нинішньому році з усіх європейських країн українська кукурудза не зацікавила лише Болгарію, Сербію і Хорватію.

За цей же час Україна продала майже 9 млн тонн пшениці на суму 1,6 млрд доларів. Українську пшеницю купують практично в усьому світі, за рідкісним винятком. А її найбільшими покупцями є Єгипет, Індонезія, Туніс, Таїланд, Марокко, Сенегал, Філіппіни, Туреччина.

По експорту зерна ми входимо в трійку світових експортерів, а лідером в цій сфері є США, які продають на зовнішні ринки близько 80 млн тонн зерна в рік.

Наша країна є найбільшим світовим експортером соняшникової олії, продаючи його більш ніж в 100 країн світу. Тільки за перші 8 місяців нинішнього року ми продали 3,6 млн тонн олії на суму 2,7 млрд доларів.

Майже половину української олії купує Індія. Також серед великих покупців - Китай, Іспанія, Італія, Нідерланди.

Як відомо, на птахівництво Україна не скаржиться. Правда, птахівництво - це галузь, яка об'єднує вирощування курей, гусей, качок, індиків, але в нашій країні вона більш ніж на 90% заповнена виробництвом курятини. Не дивно, що курятина повільно, але впевнено витісняє з українських столів не тільки іншу птицю, а й свинину, і яловичину. І, зрозуміло, йде на експорт.

У січні - серпні 2018 року Україна продала 214,6 тисяч тон м'яса свійської птиці на загальну суму 333,7 млн доларів. Великою популярністю українська курятина користується в Нідерландах, Німеччині, Словаччині, Іраку, ОАЕ, Саудівської Аравії, Азербайджані, Гонконгу, В'єтнамі.

Що стосується яєць, то в минулому році Україна експортувала 1,9 млрд штук, а в цьому році вже встигла продати 1,1 млрд штук на суму 57 млн. доларів.

Цукор також входить в десятку українських експортних товарів. 386,5 тисячі тонн на суму 148,5 млн доларів - такі результати "солодкого експорту" за січень - серпень 2018 року.

У Європі продається український шоколад, проігнорували хіба що в Бельгії і Португалії. А в цілому ми за 8 місяців цього року вже продали 36,8 тисячі тон шоколаду на суму понад 100 млн доларів. Цікавий момент: самими гарячими прихильниками нашого шоколаду є Казахстан і США.

Вітчизняні прилавки суцільно завалені імпортними овочами-фруктами, і українські покупці раз у раз бурчать: дожили, вже польські яблука купуємо! Але тут адже ось яка справа: поки ми купуємо польські яблука, самі поляки купують українські. Відкриті ринки - що ж ви хочете?

За перші 8 місяців 2018 року Україна вже встигла продати 26 тисяч тон яблук на загальну суму 9,1 млн доларів. Серед основних покупців - Австрія, Білорусь, Молдова, Британія, Нідерланди, Польща.

Продаємо ми і ягоди: чорницю - в Польщу, Нідерланди, Британію, а малину і смородину - в Білорусь, Польщу, Литву, Австрію, Бельгію, Італію, Францію.