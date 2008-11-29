Когда высаживать бордюрные розы

Бордюрные розы являются настоящим украшением любого сада. Куст цветка низкорослый, цветение обильное, длительное, многие сорта имеют благоухающий аромат. Большое разнообразие сортов https://agrobiz.market/category/sazhentsy-bordyurnyh-roz/, котрые предлагает agrobiz.market сможет удовлетворить любое пожелание владельца сада. Используются бордюрные розы при оформлении садов, парков, клумб, сухих ручьев. Розы являются культурой, часто используемой дизайнерами, при создании разнообразных стилевых решений парка.

Посадка

Бордюрная роза является достаточно неприхотливым растением, хорошо переносит морозы. Легко адаптируется к пересадке и быстро приживается.

Выбор места посадки

Хорошо освещенное место – гарантия здорового куста. Не стоит выбирать тенистую местность. Выбранный участок должен быть безветренным. Произрастание на выбранном участке роз до посадки бордюрных негативно скажется на новых кустах. По причине истощения грунта от определенной культуры.

Почва для посадки

Бордюрная роза достаточна неприхотлива к типу грунта – приживется практически на любом. Нежелательна заболоченная местность, излишне сухие или наоборот глинистые почвы. Интенсивный рост растения, красивое и обильное цветение, быстрое укоренение – обеспечит удобрение грунта органикой. И перед посадкой на дно ямы необходимо насыпать слой дренажа.

Время посадки

Оптимальным временем посадки станет весенний период. Почва должна быть достаточно прогретой. Не должно быть с утра заморозков на почве. Среднесуточная температура воздуха должна быть около 16ºС – 18ºС. Соблюдение этих условий поможет кусту быстро адаптироваться, пережить посадку и укорениться. За лето корневая система куста достаточно окрепнет, для того, чтобы успешно пережить зиму.

Технология посадки

Кусту выкапывают яму глубиной приблизительно на полный штык лопаты. Насыпают немного на дно дренажа, присыпая слегка землей. Заглубляют куст или черенок саженца так, чтобы его корневища оказались углубленными на расстояние от 3 см до 5 см. Перед тем как углубить куст в яму необходимо аккуратно расправить корневую систему. Корни куста должны лежать свободно в яме, не упираясь в стенки.

Бордюрная роза высаживается целым рядом кустов, образующей декоративную дорожку. Поэтому следует выдержать между кустами расстояние 25 – 30 см.

Уход за бордюрной розой

Поливать следует регулярно, не допуская переувлажнения почвы. Избыток влаги может привести к загниванию корневой системы. Но и пересыхание весьма негативно скажется на кусте. Полив проводить лучше после заката солнца или рано с утра. Воду брать теплую и отстоянную.

Выращивание куста розы требует подкормок. Хорошо использовать магазинные комплексы удобрений специально для розовых кустов. Можно подкладывать под кусты компост. Необходимо брать от 4 до 5 кг на 1 м2 поверхности. При появлении на кусте первых бутонов следует внести в почву кальциевую селитру. Из нее готовят воду для полива – на 10 литров воды взять 1 ст. ложку селитры. Важно – перед внесением селитры куст полить интенсивно, затем через некоторое время полить селитрой и затем полить чистой водой еще раз. Это позволит не обжечь корни. Также каждые 15 или 20 дней вносить минеральные удобрения, коровяк. Еще можно поливать настоями разных трав. В сентябре произвестковать почву.

Легче перенести жаркую погоду помогут следующие средства:

Под кустом для охлаждения почвы раскладывается сено.

Охлаждению сопутствует и торф, который аккуратно расстилается под кустом.

В качестве реаниматоров можно использовать гумат калия или специальные препараты, типа «Эпин», «Циркон».

Обрезка – это важный момент в уходе за кустом розы. Она помогает ему:

омолодиться,

удалить старые нежизнеспособные ветки,

оздоровиться,

избежать различных заболеваний.

Обрезать куст нужно грамотно, удалять в первую очередь сухие ветки, правильно формировать куст. Для этого обрезать приблизительно на 6 мм выше от здоровой почки.

Удалять следует и дикие ветки. Дичку нужно срезать от самой корневой шейки.

При подготовке к зиме, как только появляются первые заморозки, нужно укрыть растение, предварительно удалив с него все сухие листики и побеги. Можно для утепления соорудить каркас, покрытый сверху влагоотталкивающим покрытием. При появлении первых оттепелей укрытие можно снять.