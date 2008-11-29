Кожен бажаючий зможе обміняти паперовий паспорт на ID-карту

Кабінет міністрів вніс зміни в порядок видачі нових документів.

3 жовтня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення, згідно з яким українці зможуть обміняти паперовий паспорт на ID-карту в будь-який час. Для цього потрібно заплатити адміністративний збір у розмірі 279 гривень, повідомляє Міграційна служба.

Отримати свою картку можна буде з 1 листопада 2018 року.

ID-карти почали видавати в січні 2016 року. До цього часу нові паспорти можна було отримати тільки в трьох випадках: при оформленні документа вперше в 14 років; замість втраченого або викраденого; за бажанням при вклеюванні фото в паспорт в 25 і 45 років.

21 березня Кабінет міністрів заборонив видавати паперові паспорти, оскільки всі підрозділи міграційної служби забезпечили матеріально-технічними ресурсами для оформлення ID-карт.

Обов'язкова заміна документів законодавством не передбачена. Паперовими паспортами можна користуватися до закінчення терміну їх дії.

Головними перевагами нового паспорта є захищеність від підробки і можливість в подальшому отримувати більшість адміністративних послуг через Інтернет.

Без штампів про шлюб та прописку

У новому паспорті немає інформації про укладення шлюбу і реєстрації місця проживання. В ЗАГС як і раніше будуть видавати свідоцтво про укладення шлюбу, і воно стане єдиним документом, який би фіксував шлюб. Цим, наприклад, скористалася позбавлена корони "Міс Україна-2018" Вероніка Дідусенко, яка змогла приховати від організаторів конкурсу факт заміжжя і наявність дитини.

Для підтвердження місця проживання міграційна служба буде безкоштовно видавати громадянам відповідні виписки з реєстру.

У міграційній службі дивляться в майбутнє з оптимізмом і впевнені, що з розвитком електронного урядування та сфери надання адміністративних послуг, через деякий час інформація про прописку не буде потрібно ні при зверненні до органів влади, ні для банківських установ.

У вересні кілька людей подали в суд на те, що їх примусово змушують зробити пластиковий паспорт. Верховний суд розглянув справу і визнав, що громадяни України можуть відмовитися від ID-карти. Це право передбачено ст. 32 Конституції України: ніхто не може збирати, зберігати, використовувати і поширювати особисту інформацію людини без іі згоди.

На думку юристів, держава або поверне в друк паперові паспорти за індивідуальними замовленнями, або бажаючим доведеться відстоювати "книжечку" через суд.