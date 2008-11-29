Випадання волосся у чоловіків і жінок: у чому може бути причина

Волосся, як і вії, випадають - і це абсолютно нормально. Але якщо ви розумієте, що їх кількість на підлозі перевищує розумні межі, то це може бути ознакою серйозних порушень в організмі. А може і не бути. Як росте волосся, чому вони раптом перестають це робити і від яких чинників залежить той чи інший тип алопеції - про все це читайте нижче.

Як ростуть і чому випадає волосся

Наше волосся росте трифазними циклами. По-перше, вони ростуть і стають довшими в фазі анагена, яка може тривати кілька років. Потім, протягом 10-денної катагене фази, волосся перестає активно рости і відокремлюються від фолікула, який утримує їх під шкірою. Нарешті, в фазі телогена фолікул переходить в режим спокою на кілька місяців, до тих пір поки волосина не випаде. Після цього процес починається заново.

В середньому людина втрачає від 50 до 100 волосків в день через цей цикл. Це відбувається природним чином і не є відхиленням від норми. Але якщо процес переривається на будь-якому етапі - наприклад, якщо фолікул не виходить з режиму спокою - це може привести до витончення і більш активного випадання волосся. Перерви в циклі, говорить трихолог, можуть бути викликані гормонами, стресом, неправильної дієтою, хімічними продуктами для волосся, прийомом певних ліків і, звичайно, генетикою.

Генетична, вогнищева, дифузна: види алопеції

Найбільш поширеною формою є андрогенетична алопеція - облисіння або активне випадання волосся у чоловіків і жінок. Андрогенетична алопеція - це обумовлений генетикою стан, який зачіпає мільйони людей по всьому світу. Облисіння у чоловіків пов'язано з чутливістю до гормону дигидротестостерону, і зазвичай проявляється як відступаюча лінія волосся або кільце відсутніх волосся. Жіноча алопеція, як правило, призводить до того, що волосся по всій голові стають дуже тонкими, але, тим не менш, не випадають.

Іншою досить поширеною формою випадання волосся є вогнищева алопеція, яка зазвичай проявляється у вигляді невеликих областей без волосся (або з мінімальною кількістю волосся) на голові і являє собою аутоімунне захворювання. В таких умовах імунна система організму атакує тілесні тканини навіть тоді, коли вони повністю здорові. Ось чому в цьому випадку волосяні фолікули не можуть вирощувати нові волосся на уражених областях.

Говорячи про часові форми випадання волосся, важливо згадати про дифузійну алопецію, при якій волосяні фолікули застряють в телогеном (фазі відпочинку), припиняючи вирощувати нові волосся. Фахівці кажуть, що це може статися через 1-3 місяці після стресової медичної події, такої як пологи, хірургічна операція і навіть вірусна інфекція. Але цей тип алопеції може бути спровокований і дисбалансом щитовидної залози або дефіцитом заліза. Плюс, деякі ліки (розріджують кров і гормональні) теж можуть бути пов'язані з цією формою випадання волосся.

Що робити, якщо випадає волосся?

Щоб визначити причину випадання волосся, зазвичай призначається аналіз крові для діагностики нестачі поживних речовин або аутоімунного захворювання. Тут же завжди вивчається сімейна історія, картина випадання (відступаюча лінія волосся, порідіння волосся, осередки алопеції) і, можливо, призначається біопсія скальпа. У будь-якому випадку, без допомоги фахівця не обійтися. Так що якщо ви розумієте, що у вас випадає занадто багато волосся, обов'язково поговоріть з лікарем.