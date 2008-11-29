Многоцветковые тюльпаны – простор для фантазии и творчества на приусадебных участках

В наше время трудно представить себе садовую клумбу без тюльпанов. Эти красивые и нежные цветы покоряют нас своей утонченной красотой и ассоциируются с весной, чудесной погодой и праздничным настроением. Разнообразные сорта и виды этих удивительных цветов украшают ранней весной дачные участки, скверы, парки и городские клумбы.

Хотя тюльпаны цветут не очень долго, все же многие цветоводы не могут отказаться от их выращивания на своих участках, превратив этот процесс в хобби. Очень выгодным приобретением для создания ярких и пышных групповых цветочных посадок на приусадебном участке будут в YaskravaKlumba луковицы тюльпанов Мультифлора.

Тюльпаны Мультифлора – это многоцветковые тюльпаны, которые способны из одной луковицы выпускать сразу несколько цветков. Их часто еще называют кустовыми или букетными и причисляют к группе невероятно красивых, но достаточно капризных цветов.

Существенной проблемой тюльпанов Мультифлора является их скорая вырождаемость. Обычно, купленная луковица цветет букетом в первый год после посадки. Следующий сезон, без надлежащего ухода, подарит вам букет из 2-3 не очень крепких цветков. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать правила ухода за кустовыми тюльпанами, выбирать качественный посадочный материал и хорошие сорта.

Как выбирать качественные луковицы тюльпанов мультифлора

От верного выбора луковицы тюльпана будет зависеть то, какими вырастут ваши цветы. Здесь важно принимать во внимание следующие рекомендации:

наличие у луковицы тонкой кожуры золотисто-коричневатого цвета;

луковица должна быть крепкая и упругая, без пятен и повреждений;

существование трещин на поверхности луковиц не влияет на качество цветов;

выбирайте луковицы диаметром около 6 см правильной формы, они гарантируют хорошие всходы;

учитывайте вес луковички: самым подходящим будет средний вес;

Чтобы не ошибиться в выборе качественного посадочного материала, лучше покупать луковицы тюльпанов в специализированных магазинах.

Когда и как сажать многоцветковые тюльпаны

По рекомендации опытных цветоводов нужно высаживать луковицы тюльпанов осенью. Проводить такую работу лучше в конце сентября или начале октября, рассчитывая, что к наступлению морозов они смогут укорениться, но не прорасти.

Если же вам не удалось посадить тюльпаны осенью, то это можно сделать в весенний период. Правда для этого лучше предварительно прорастить луковицы в торфяных горшочках, которые наполнены питательным рыхлым субстратом и перенести на клумбы, когда станет тепло и грунт прогреется до +14 °C.

Для посадки тюльпанов мультифлора выберите подходящее место, это послужит хорошим залогом для их будущего цветения. Для цветов подойдет хорошо освещенный, даже солнечный участок, без ветров и сквозняков. Отсутствие близлежащих грунтовых вод не дает луковицам загнивать.

Для кустовых тюльпанов предпочтительной будет легкая, супер песчаная, богатая на органические вещества нейтральная почва. Не стоит добавлять в грунт навоз, он может заразить луковички грибковыми заболеваниями.

Высаживайте луковицы тюльпанов на глубину 11-16 см. Помните, что глубина посадки зависит от размеров луковиц: крупным требуется больше площади для пропитания.

Тюльпаны мультифлора очень требовательны к влажности, их обязательно нужно регулярно поливать. Только делать это не переувлажняя почву в прикорневой зоне.

Некоторые рекомендации по уходу за тюльпанами Мультифлора

Для выращивания многоцветковых тюльпанов важно не только правильно посадить растения, но и грамотно за ними ухаживать:

как только появились первые ростки, уберите мульчу, чтобы прогрелась почва;

аккуратно рыхлите почву возле цветка, избегая повреждений ростков;

удаляйте своевременно сорняки вокруг посадки;

обязательно осуществляйте подкормки растения;

Что касается подкормок тюльпанов мультифлора, то их должно быть не меньше трех:

весной – совершают полным минеральным удобрением;

при появлении первых бутонов – вносят комплексное минеральное удобрение;

во время активного цветения – используют раствор монофосфата калия;

После окончания цветения тюльпан мультифлора также нуждается в уходе. Не забывайте удалять отцветшие цветки, при этом оставляя стебли и листья. Своевременное удаление цветочной головки позволит вам получить крупную луковичную часть тюльпана.

После пожелтения надземной части тюльпанов, нужно выкапывать луковицы. Для кустовых тюльпанов эта процедура необходима и должна быть ежегодной.

Букетные тюльпаны изумляют своим сортовым разнообразием. Их выделяет оригинальная окраска: бутоны бывают однотонные и двухцветные, махровые и простые. Многоцветковые тюльпаны роскошно смотрятся в посадках группами, выделяясь яркими пятнами на фоне ранней весенней зелени.