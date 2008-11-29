Юридична допомога військовим в Україні

Якщо вас турбують будь-які питання за строковим заклику, невідповідності з законодавчою базою, ви б хотіли уточнити, чи мають право забирати на службу вашого найближчого родича, правозахисна платформа "Успішна варта" надає правова допомога військовослужбовцям чиї пава порушені.

Необхідно уточнити, що в указі Президента № 744/2014 міститься чітка заборона на проходження служби призовниками строкової служби в районі проведення АТО.

Держава повинна забезпечити призовника обмундируванням (кашкет, кітель, штани), в залежності від сезону. З докладним переліком речей можна ознайомитися в наказі Міноборони № 928.

Солдатам важливо знати, що якщо йому видали форму, не відповідає нормам, він має право вимагати заміну, звернувшись до свого безпосереднього командира, або вищому командиру.

Часто у військовослужбовців виникає питання: чи можуть вони зажадати заміну зносився обмундирування? Питання заміни зношеного обмундирування досить спірне питання, тому найкраще звірити його з законодавчою базою.

Також варто уточнити, що за помірне псування майна, зокрема, обмундирування, виданого державою, може послідувати покарання. Наприклад, якщо псування обмундирування сталося з необережності, слід матеріальна відповідальність у розмірі трьох зарплат, а при умисному псуванні-в повному обсязі.

Військовослужбовці, які захищали нашу країну від агресії, після повернення додому перебувають у важкому стані. Навіть якщо все обійшлося і боєць цілий і неушкоджений, його мучать страшні спогади і переживання.

Тому правозахисники, перш за все, радять рідним і близьким солдатів, які повернулися з АТО, звернутися до психолога, що спеціалізується на посттравматичному синдромі.

Також дуже важлива правова допомога військовим України, оскільки часто самі вони не можуть або не хочуть нічого і нікому доводити.

Перше, найважливіше, питання це отримання свідоцтва учасника бойових дій. Правова допомога українським військовим в цьому аспекті потрібна дуже часто, оскільки досить гострою є проблема порушення термінів по отриманню статусу учасника бойових дій.

Правова допомога військовослужбовцям України покликана допомогти бійцям зібрати потрібні документи, підказати, за яким механізмом оформляється дане свідоцтво.

До учасників АТО, а також сімей військовослужбовців, які загинули під час бойових дій, важливо донести інформацію про те, що вони мають пільги на отримання житла. Зокрема, учасники бойових дій мають право отримати житло в першу чергу. Для інвалідів війни та членів сімей загиблих житло надається позачергово. Однак варто пам'ятати про те, що на отримання житла претендують і інші категорії населення. Тому необхідно враховувати, що правова допомога допомагає відстояти права, коли має місце їх порушення, а не обійти чергу.

Також слід донести до військовослужбовців той факт, що за ними закріплено право на отримання земельної ділянки. Ці земельні ділянки виділяються з фонду комунальної власності, призначені для будівництва житлових будинків, так і для фермерства та садівництва.

Хотілося б відзначити, що на сьогоднішній момент для учасників АТО виділено близько 10 тисяч гектарів землі, процес їх видачі йде, хоча і з деякими затримками.

Консультація у кваліфікованого юриста допоможе родині військовослужбовця прояснити ситуацію з отриманням ділянки, зібрати необхідні документи.

Дуже часто правова допомога військовослужбовцям потрібна у зв'язку з тим, що їх звільняють з роботи. Справа в тому, що за людьми, яких мобілізували, зберігаються робочі місця. Якщо військовослужбовця звільнили, це є грубим порушенням прав, які треба відстоювати.

У більшості випадків розібратися в тонкощах військового законодавства непідготовленій людині дуже складно, тому ми закликаємо звертатися за кваліфікованою допомогою безкоштовної.