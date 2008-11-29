Інструкція: як захистити очі, якщо ви цілий день сидите за комп'ютером

Перше і головне: так, це можливо. Зрозуміло, що робота за комп'ютером - те, що завжди викликає напругу, сухість і дискомфорт в очах. З іншого боку, якщо ви будете підходити до питання грунтовно, вдасться звести до мінімуму всі наявні ризики. Ну, а що для цього потрібно робити, розповідаємо прямо зараз.

Чому очі втомлюються?

Може прозвучати дивно, але ви, ймовірно, проводите більше часу, дивлячись на екран комп'ютера або смартфона, ніж вам здається. Два опитування не тему, проведені в 2016 році, показали, що дорослі в середньому дивляться на екрани близько 9 години в день. А це, коментують фахівці, дуже і дуже багато. Навіть більше, ніж більшість з нас спить, наприклад.

Будь-яка така діяльність природним чином напружує очі. Результатом «активного перегляду» можуть стати головний біль, сухість і дискомфорт в очах і помутніння зору.

Чим особливо небезпечні екрани?

Ми використовуємо очі протягом усього дня. Так чому саме екрани їх так сильно дратують? «Дискомфорт, який деякі люди відчувають, дивлячись в свій комп'ютер, називається цифровою напругою очей. А виникає вона тому, що людина під час зорової взаємодії з гаджетами менше моргає, що провокує напругу і надмірну сухість ока », - пояснює Popular Science пурніма Патель (Purnima S. Patel) з Американської академії офтальмології (Academy of Ophthalmology).

І хоча читання друкованих книг теж може перевантажувати і втомлювати очі, певні характеристики екранів ускладнюють ситуацію. «Часто літери на комп'ютері або кишеньковому пристрої не так точні або чітко визначені, рівень контрастності букв на тлі менша, а наявність відблисків на екрані ускладнює перегляд», - кажуть з цього приводу в Американської оптометричній асоціації (American Optometric Association).

Як допомогти очам розслабитися?

Так, екрани можуть бути дратівливими, але, на щастя, будь-які збитки, якої вони завдають очам, не є постійним. Плюс, ми можемо полегшити становище незначними змінами в своїй роботі - і це те, на що варто звернути особливу увагу.

По-перше, відводите очі від екрану, слідуючи правилу 20-20-20. Так, кожні 20 хвилин вам необхідно відриватися від роботи, щоб подивитися на об'єкт, розташований на відстані 20 футів (6 метрів) протягом приблизно 20 секунд. «Якщо ви відчуваєте сухість, то можете використовувати цей час, щоб додатково зволожити очі за допомогою препарату штучної сльози», - додає Патель.

По-друге, зменшіть яскравість екрану до комфортного рівня. А якщо ви розумієте, що на екрані постійні відблиски, подумайте про те, щоб вимкнути світло, переставити монітор або використовувати антибліковий екран, що мінімізує відбите світло.

По-третє, переконайтеся, що ви не сидите занадто близько до комп'ютера. Верх екрану, нагадують офтальмологи, повинен знаходитися трохи нижче рівня очей на відстані витягнутої руки від вашого обличчя. Якщо так ви нічого не бачите, цей момент не тримайте своє обличчя до екрану. Найкраще, що ви можете зробити - збільшити розмір шрифту.

Синє світло і зір

Але напруга очей- не єдине, чим загрожує нам робота за комп'ютером протягом всього дня. Пурніма Патель пояснює, що «хоча немає ніяких наукових доказів того, що синє світло від цифрових пристроїв завдає шкоди зору, воно безперечно може вплинути на циркадні ритми». Іншими словами, ваші очі в сенсі впливу синього світла будуть в порядку. Але якщо ви відчуваєте проблеми з засинанням, від гаджетів корисно буде відмовитися за 30-60 хвилин до сну.

Нарешті, якщо ви носите окуляри, переконайтеся, що ваш рецепт актуальний. «Невиправлені або недокоректовані проблеми із зором можуть бути основними факторами, що впливають на комп'ютерну напругу очей», - роблять висновок експерти Американської оптометрічної асоціації. І це, погодьтеся, звучить розумно.