За домашнє насильство без суду дозволили виселяти з квартири

Поліція отримала право тимчасово виселяти домашніх агресорів.

У кампанії проти домашнього насильства здійснений черговий прорив: з 11 вересня, згідно з указом МВС, поліцейські отримали право видавати термінові заборонні приписи - видворяти сімейних деспотів з дому на 10 днів і забороняти спілкуватися з жертвою. Відповідальність ляже на патрульних і дільничних, тобто тих, хто прибуває на скандали. Крім юридичної задачі їм доведеться виконувати жорстку психологічну.

Поки новація не запрацювала, так як в руках у поліції немає головного: форми оцінки ризиків. Її повинні затвердити в Мінсоцполітики та видати спільним указом з МВС.

- Це набір питань для потерпілих. Наприклад, погрожували їй вбивством, - каже київський юрист Анна Степаненко. - Якщо поліцейський приходить до висновку, що є загроза для життя або здоров'я потерпілого, то за заявою потерпілої або власним рішенням він видає припис.

Агресор, ледь отримавши на руки папір, зобов'язаний в той же момент покинути житло. Навіть якщо він є його законним власником, а жертва живе на пташиних правах. Максимум, що йому дозволять, це зібрати нашвидку речі. Примітно, що вислухати винуватця скандалу поліція може, але не зобов'язана.

Куди відправиться насильник, його особиста справа. Хоч на вокзал, хоч в хостел, хоч в притон. Головне, що протягом доби він зобов'язаний сповістити поліцію про своє місцеперебування і протягом 10 днів не наближатися до будинку, де живе жертва, і до неї самої. За порушення загрожує штраф від 170 до 340 гривень.

Сума, погодьтеся, не критична, можна і ризикнути. Крім того, насильник отримує право відразу попрямувати до суду, щоб оскаржити дії поліції.

- Припис не позбавляє ні права на житло, ні реєстрації. Це не виселення, це превентивний захід, що обгороджує жертву від ескалації конфлікту. Зараз поліція має право затримати кривдника тільки на три години. Він повертається, і все триває, - каже Степаненко. - Такі правила діють в країнах Європи, які приєдналися до Стамбульської конвенції про боротьбу з домашнім насильством.

Однак багато юристів вважають, що суди будуть ставати на сторону "предписанта".

- Норма конфліктує зі ст. 47 Конституції: ніхто не може бути примусово позбавлений житла без рішення суду, - зазначає адвокат Олексій Сиротін. - Основний закон понад усе, тим більше указу МВС.

Юрист також нагадує, що Україна не ратифікували Стамбульську конвенцію.

Поліцію наділили новим правом в контексті закону про домашнє насильство. У ньому сказано: насильство може бути фізичним, психологічним, економічним і сексуальним. Тобто поліції не обов'язково пред'являти підбите око, руки в синцях або розірвані труси. Досить поскаржитися на безконтактний тиск. Звинувачення в тому, що партнер погрожує фізичною розправою або відрізав шлях до холодильника – є справжнім тиском.

На питання, як бути поліції, не можуть відповісти юристи.

- Поліція повинна опитати по анкеті обох, - сказала Ганна Степаненко.

А вірити кому? Кому видавати припис? Тут впору оснастити всі екіпажі детекторами брехні.

Що можна за 10 днів

По-перше, передбачається, що противники як мінімум подумають. Кривдник - над власною поведінкою, жертва - про те, чи потрібна їй агресивна "половинка". Може трапитися, що домашні вороги згодом зможуть примиряться.

По-друге, жертва отримає час для організації подальшого захисту.

- Жертва насильства має право на безкоштовну допомогу адвоката в спеціальних центрах та звернення до суду за обмежувальним приписом, - каже Анна Степаненко. - Справу розглядають за три дні. Суд може заборонити кривдникові перебувати в місці спільного проживання з жертвою і захистити її від спілкування на термін від 1 до 6 місяців.

Таким чином "предписант", вилетівши на 10 днів, ризикує залишитися без даху над головою на півроку. А це - серйозний термін.

- В умовах розвиненого чорного ріелторства за півроку людину можна зняти з реєстрації, переписати квартиру на іншу особу і продати її, - зазначає адвокат Олексій Сиротін. - Паралельно з покараннями для домашніх насильників потрібно продумати і захист від афер.