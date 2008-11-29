Нафтогаз подав до суду на Кабмін і вимагає повернути 6,6 мільярда гривень

У компанії стверджують, що втратили гроші через бездіяльність уряду.

НАК "Нафтогаз України" подав до Господарського суду міста Києва позов до Кабінету міністрів і вимагає відшкодувати 6,633 мільярда гривень збитків. Про те, що справа відкрита, повідомили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

"Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Кабмін своєю бездіяльністю, яка полягає в невизначеності джерел фінансування та порядку визначення компенсації, яка надається суб'єктам ринку природного газу, завдав компанії збитків на суму 6 633 860 000,00 грн", - йдеться в повідомленні суду.

У позові сказано, що збитки виникли в четвертому кварталі 2015 року "через відмову уряду створити механізм і джерела компенсації виконання компанією спеціальних зобов'язань з поставки газу (ПСО)".

Нафтогаз подав позов в жовтні 2018 року, 4 листопада справу зареєстрували, а 5 листопада оприлюднили. 22 жовтня провели підготовче засідання.

"Нафтогаз" судиться не лише з Кабміном. Тяжби з "Газрому" не вщухають, а "Нафтогаз" збирається вводити "план Б", щоб компенсувати збитки через будівництво обхідної труби.