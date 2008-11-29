Корисно знати: як повернути гроші за платні медичні послуги?

Ринок платної медичної допомоги в Україні розширюється все швидше. Обумовлено це тим, що в рамках системи отримати якісну і головне своєчасну допомогу не завжди можливо або зручно. На початку 2000-х років при згадці платної медицини на думку в першу чергу приходили послуги стоматології, пластичної хірургії і косметології. Сьогодні поряд з первинною амбулаторною допомогою і діагностикою широкого поширення набули й спеціалізовані високотехнологічні види медичної допомоги. Про те, як повернути гроші за неякісні медичні послуги, розповідає Ольга Нянькіна, адвокат, керуючий партнер адвокатського бюро.

Приватні клініки, безумовно, мають певні переваги, але важливо відзначити існуючу негативну тенденцію нав'язування медичних послуг. Причина криється у високій конкуренції на ринку, що веде недобросовісну поведінку окремих організацій - максимальне збільшення обсягу послуг, що надаються окремим пацієнтам. Зловживання сприяють і проникнення на ринок доступного споживчого кредитування. У зв'язку з цим з одного боку, послуги стали доступнішими для споживачів, а з іншого - фінансова неграмотність пацієнтів, особливо в питаннях розстрочки, істотно спростила завдання зі збагачення горе-менеджерів від медицини.

Для того, щоб розуміти, в якій площині повинні розвиватися відносини пацієнта і платної медичної організації, необхідно відзначити, що вони регулюються в першу чергу законом «Про основи охорони здоров'я громадян в Україні» і Законом «Про захист прав споживачів». Також важливо враховувати інші закони та нормативні акти, наприклад, закон «Про споживчий кредит (позику)», Постанова Уряду України «Про затвердження правил надання медичними організаціями платних медичних послуг» та ін.

Платна клініка (лікар) - це продавець (виконавець) послуги, тоді як пацієнт - це покупець (замовник). Звертаючись до клініки, пацієнт стурбований своїми страхами про можливе захворювання, а відсутність мінімальних знань в області медицини призводить до того, що найчастіше йому приходиться покладатися на сумлінність лікаря, який призначає діагностичні процедури, дороге медикаментозне лікування, а нерідко і високотехнологічну медичну допомогу на платній основі .

Відповідно до Закону про захист прав споживачів продавець (виробник) зобов'язаний «своєчасно надавати споживачеві необхідну і достовірну інформацію про товари (роботи, послуги), що забезпечує можливість їх правильного вибору. Невиконання цього обов'язку дає споживачеві право відмовитися від виконання укладеного договору, повернення сплачених коштів і відшкодування збитків, компенсації моральної шкоди, судових витрат і штрафу ».

Правилами надання платних медичних послуг передбачено, що при укладанні договору на вимогу споживача і (або) замовника їм повинна надаватися в доступній формі інформація про платні медичні послуги, що містить такі відомості:

порядки надання медичної допомоги та стандарти медичної допомоги, що застосовуються при наданні платних медичних послуг;

інформацію про конкретний медичного працівника, що надає відповідну платну медичну послугу (його професійну освіту і кваліфікацію);

інформацію про методи надання медичної допомоги, пов'язані з ними ризики, можливі види медичного втручання, їх наслідки та очікувані результати надання медичної допомоги;

інші відомості, що стосуються предмета договору.

Так як будь-яка приватна клініка працює на основі договору про оплатне надання послуг, перед оплатою пацієнту потрібно розвіяти всі виникаючі у нього сумніви, пов'язані як з наданням медичної послуги, так і з її результатом, в тому числі і ризиками погіршення стану здоров'я.

Дані мінімальні знання і їх демонстрація застережуть представників клініки від зловживань. З одного боку пацієнт показує себе як грамотного учасника споживчого процесу, а з іншого, переконується в тому, що запропоновані послуги, це те, що йому потрібно.

Необхідно пам'ятати, що пацієнт має право відмовитися від медичних послуг в будь-який момент, а виконавець (клініка) має право стягнути кошти тільки в межах фактично наданих послуг, передбачених договором. Однак, після виконання договору, стягнути грошові кошти виходить не завжди. Отже, важливим є ознайомлення зі змістом договору на надання платних послуг перед його підписанням. Важливо розуміти, які саме послуги клінікою будуть надані, і наполягати на відображенні вартості кожної процедури. Не потрібно соромитися задавати питання про цілі тієї чи іншої маніпуляції, діагностичного дослідження та аналізу, вимагаючи чіткої відповіді, а в деяких випадках, і письмового інформування щодо їх змісту.

Судова практика рясніє відмовами в задоволенні позовів споживачів-пацієнтів, які намагалися стягнути збитки з клінік після виконання договору. Але захистити себе все-таки можна. Підставою задоволення одного позову послужило те, що пацієнтці в ході виконання договору регулярно змінювали лікарів, а коли вона стала вимагати інформацію про зміст послуг, з'ясувалося, що клініка не має ліцензії на який чинить вид послуг.

Не слід звертати уваги на клініки, які зазивають розстрочками або великими знижками при оплаті. Необхідно розуміти, що будь-яка якісна платна послуга не може коштувати значно нижче, ніж у конкурентів. А клініка не працюватиме собі у збиток, навіть і в маркетингових цілях. За розстрочкою ж завжди ховається кредит, який буде представлений банком з відсотками (відсотки будуть включені у вартість медичної послуги). Тому, вибираючи клініку тільки з міркувань економії, краще вдатися до послуг державної безкоштовної медицини.

Добре, якщо нав'язані медичні послуги просто полегшили кишеню пацієнта. Гірше, коли заподіяна шкода здоров'ю пацієнта. Що ж робити, якщо пацієнт після отримання медичної послуги виявився нею незадоволений, або відчув себе значно гірше?

Одна з рекомендацій - в процесі лікування можна робити фото- / ксерокопії карти хворого, яка обов'язково ведеться в клініці з відображенням в ній відомостей про виконані маніпуляції. Також, при оплаті послуг необхідно вимагати квитанції (чеки), що підтверджують оплату, оскільки згодом, в разі спору, довести факт оплати зобов'язаний споживач.

Якщо в ході або після надання медичних послуг, здоров'я пацієнта необгрунтовано погіршилося, терміново слід звернутися в державну медична установу. Там не тільки дадуть оцінку стану хворого, але і зафіксують результати платного лікування. Згодом, в разі подачі позову про стягнення завданих збитків та збитків, ці дані можна буде використовувати при розгляді справи в суді.

При виникненні загрози інвалідності або смерті, звернення до слідчого комітету РФ, орган внутрішніх справ і (або) в прокуратуру, спричинить за собою проведення перевірки клініки на предмет надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, і порушення кримінальної справи.

Якщо пацієнт вдумливо поставився до питань вибору медичної організації, її перевірки на предмет добросовісності при діагностиці і проведеному лікуванні, швидше за все, у нього не виникне претензій щодо якості та обсягу отриманої допомоги. Відповідальні платні медичні організації самі зацікавлені в тому, щоб на ринку послуг було якомога менше шахраїв, що калічать і грабують пацієнтів, тому, на зайву прискіпливість завжди реагують нормально і надають всю необхідну інформацію.