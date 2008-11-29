Нацбанк України чекає нового кредиту від МВФ в розмірі $ 1,5-1,9 млрд

Національний банк України очікує, що транш кредиту від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках нової програми співпраці буде в розмірі $ 1,5-1,9 млрд, заявила перший заступник голови регулятора Катерина Рожкова.

Раніше глава регулятора Яків Смолій заявив, що Нацбанк очікує транш кредиту за новою програмою співпраці з МВФ в цьому році.

Рожкова зазначила, що головною умовою для отримання цих коштів є прийняття Україною держбюджету на 2019 р

Прем'єр України Володимир Гройсман 19 жовтня заявив, що Київ і МВФ в результаті переговорів домовилися про нову програму, яка почне діяти в 2019 р.

МВФ підтвердив, що досяг домовленості з урядом України за новою кредитною програмою позики на 14 місяців, млрд сума фінансування еквівалентна $ 3,9. Фонд повідомив, що має намір схвалити нову програму для України в цьому році за підсумками прийняття держбюджету в Україні на 2019 р.

Уряд України домовився з МВФ про поступове підвищенні ціни газу для населення, про що раніше заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Принципової домовленості щодо поступового збільшення ціни і виведення українського ринку на так званий повний імпортний паритет до квітня 2020 років немає" - зазначив Коболєв і уточнив, що влада обговорює питання про темпі зростання цін на газ.

Підвищення цін на газ для населення - одна з вимог МВФ для надання Україні чергового кредиту. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що влада змушена піти на цей крок, щоб забезпечити виплати за зовнішніми боргами.