Укрінформ України вимагає у "Нафтогазу" $ 600 млн із грошей "Газпрому"

Державна фіскальна служба вимагає від НАК виплатити 16,3 млрд грн ПДВ по виграному компанією в Стокгольмському арбітражі суперечки з "Газпромом".

Державна фіскальна служба зажадала, щоб "Нафтогаз" сплатив ПДВ по виграшу компанії в суперечці з "Газпромом" за контрактом на транзит, що розглядався в Стокгольмі. Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", НАК отримав податкове повідомлення про заниження податкових зобов'язань зі сплати податку на додану вартість на 16,3 млрд грн, або $ 600 млн. Агентство посилається на проспект емісії єврооблігацій Національної акціонерної компанії.

"Нафтогаз" заперечив проти виведення податкової перевірки, і на день укладення цієї угоди з цінних паперів не було ні переглянутого рішення податкових органів, ні змін в позиції компанії ", - йдеться в документі.

"Нафтогаз" пояснює свої заперечення тим, що з присуджених Стокгольмським арбітражем $ 4,63 млрд $ 3,87 млрд - компенсація втрат і збитків, а $ 0,76 млрд - відсотки. При цьому компанія зазначає, що до 2016 р транзитні послуги не обкладалися податком на додану вартість і НАК оплатила 4,75 млрд грн ПДВ виходячи тільки з суми компенсації за 2016-2017 рр., тобто за $ 0,9 млрд з присуджених $ 3, 87 млрд. Однак УКРІНФОРМ порахувала суму компенсації платою за послуги, що обкладається ПДВ в 2018 р.

Крім того, ГФС має податкові претензії і до "дочки" НАК - "Укртрансгазу". У проекті зазначено, що фіскали вимагають з компанії близько 2,34 млрд грн за зобов'язаннями з ПДВ та податку на прибуток і близько 1,57 млрд грн за неправильно розраховані збитки, однак "Укртрансгаз" оскаржив ці вимоги в суді.