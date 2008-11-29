Конституційний суд дозволив скасувати декретні виплати - що це значить

Розбірки навколо декретних грошей тривають - тепер нардепи можуть залишити молодих батьків без державної підтримки.

В інтернеті активно поширювалися чутки про" скасування декрету ". Приводом стала обіцянка заступника міністра соцполітики Олександра Чуркіна. Презентуючи в Кабміні проект "Муніципальна няня ", він заявив, що з нового року держава буде компенсувати сім'ям 1500 гривень на місяць на оплату нянь, щоб батьки поверталися на роботу ... Але, як виявилося, це не єдине джерело декретних страшилок.

Нещодавно з'ясувалося, що 50 нардепів звернулися до Конституційного суду, щоб отримати роз'яснення: чи можна скасувати декретні виплати і скоротити одноразову допомогу при народженні дитини молодим мамам? І їм відповіли - легко!

"Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога при народженні дитини та допомога при усиновленні дитини не передбачені в Конституції України" - йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Таким чином, суд визнав, що, хоч держава й повинна гарантувати соціальний захист своїм громадянам (зокрема, це стосується охорони сім'ї, дитинства, материнства і батьківства), але при цьому соціальні витрати (наприклад, фінансова допомога по догляду за новонародженим) - повинні виплачуватися тоді, коли в країні панує фінансова стабільність.

"На думку суду, в разі виникнення об'єктивної потреби, дії держави щодо перерозподілу або зменшення соціальних витрат повинні мати тимчасові рамки, необхідні для стабілізації і поліпшення фінансово-економічної ситуації" - повідомляє прес-служба КС.

Так як виплати допомоги по догляду за дитиною до 3 років, а разом з ними і одноразова фінансова підтримка молодих мам в сумі 41280 гривень не передбачені Конституцією України, у Верховної Ради є всі повноваження, щоб скоротити або скасувати ці привілеї.