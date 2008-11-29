Порошенко підписав закон, який криміналізує незаконне перетинання кордону

Президент України Петро Порошенко підписав закон № 7017. Тепер за незаконний перетин українського кордону в деяких випадках доведеться нести кримінальну відповідальність. До речі, в Крим і так звані "ДНР" і "ЛНР" їздити доведеться за цими ж правилами, адже юридично вони залишаються українською територією. Закон вступає в силу з восьмого листопада, говориться на сайті Верховної Ради.

Якщо громадянин в'їжджає в Україну з метою завдати шкоди інтересам держави, його позбавлять волі на строк до трьох років. Аналогічне покарання передбачено для тих, кому заборонений в'їзд на територію нашої держави, а також для представників збройних сил або інших силових відомств "держави-агресора", які перетинають кордон в обхід пропускних пунктів, без необхідних документів або з підробленими документами

Якщо цей закон порушити повторно або групою осіб, термін збільшиться: порушник отримає від трьох до п'яти років. Якщо перетнути кордон із застосуванням зброї, можна отримати до восьми років позбавлення волі.

Законопроект в серпні 2017 року внесли на розгляд ВР представники фракції президента Ірина Луценко і Артур Герасимов. 6 вересня законопроект в першому читанні підтримала Верховна Рада.

Раніше незаконне проникнення на територію України представників "держави-агресора" передбачало лише адміністративну відповідальність - штраф у розмірі від 8810 до 17 620 гривень або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб. Якщо такі дії здійснювала група осіб або особа, яку протягом року вже карали за аналогічні дії, штраф від 17 620 до 44 050 гривень.