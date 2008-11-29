Попит на золото у світі досяг рекордних значень

Стало відомо, яка країна закупила найбільше золота протягом третього кварталу 2018 рокую

Попит на золото в світі досяг рекордних значень. Світові центробанки скупили рекордну кількість золота протягом третього кварталу 2018 року. При цьому значну частку золотих запасів придбали протягом цього періоду центральні фінрегулятори Туреччини і Росії.

За даними аналітичної доповіді Всесвітньої золотої ради (WGC), за три останні місяці світові ЦБ купили 148,4 тонн золота. Це на 22% більше, ніж було придбано протягом цього ж періоду в 2017 році (121,8 тон). А якщо порівнювати з 2015 роком, то поточні дані є рекордними.

Так, саме ЦБ Росії купив золота більше всіх інших фінрегуляторів - 92,2 тон. Загальну вартість своїх золотих запасів ЦБ ще в вересні оцінював майже в 2 тис тон (близько $ 77,26 млрд). До листопада запаси Росії перевищили показник в 2 тис. тон.

На другому місці після Росії знаходиться Туреччина, яка, незважаючи на труднощі в економіці, продовжує поповнювати запаси золота. Зокрема, протягом третього кварталу 2018 року ЦБ Туреччини купив 18,5 тон цього дорогоцінного металу.

Також послідовно поповнюють свої запаси і центробанки інших країн: ЦБ Казахстану збільшив закупівлі на на 13,4 тон; ЦБ Індії - на 13,7 тон; ЦБ Польщі - на 13,7 тон. У центробанку Угорщини повідомили, що золоті резерви країни зросли взагалі в 10 разів, якщо порівнювати з другим кварталом 2018 року - з 3,1 до 31,5 тон. Якщо говорити про попит а золото з боку приватних покупців, то він збільшився на 13% (майже до 834 тон).

Покупці стали частіше купувати ювелірні прикраси, а також інвестиційні монети і злитки. Попит на золоті прикраси особливо виріс в Індії (на 10%, майже до 149 тонн), в Китаї (також на 10%, до 174 тонн, не рахуючи Гонконг і Тайвань) і Південно-Східної Азії.

Попит на золото у світі досяг рекордних значень.