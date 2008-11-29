Плюси і мінуси легалізації евроблях: нові ціни, штрафи і таксі

Розшифровуємо суть нових законів, які стосуються мільйонів українських автолюбителів.

У четвер парламент прийняв два законопроекти, які, з одного боку, дозволяють легалізувати автомобілі на європейських номерах, але з іншого - вводяться штрафи, які фактично ставлять евробляхи поза законом. Розглянемо всі нюанси детальніше.

Розмитнення: пільгове, але не дешеве

Першим був прийнятий законопроект 4787, який ввів пільгове розмитнення для всіх БО автомобілів з Європи. Правда, "евробляхери" залишилися незадоволені новим механізмом.

Суть в тому, що депутати знизили тільки акцизний збір. Крім нього, є ще ряд податків і зборів.

Наприклад, за дволітрову десятирічну бензинову машину акциз становить 1000 євро. У перші 90 днів можна буде розмитнити таку машину за половину суми, тобто за 500 євро.

Але крім акцизного збору є ще мито (10%), ПДВ (20%) і податок до Пенсійного фонду (3%). Розмір цих податків залежить від ціни автомобіля. У підсумку, за машину, куплену за 2,2 тисячі євро навіть за пільговою ставкою доведеться заплатити податків майже на 1700 євро, що дорівнює майже вартості автомобіля. Якщо машина старше і дешевше, то податки можуть становити більше, ніж вона коштує.

Природно, що такий порядок розмитнення не задовольнив "евробляхерів", які говорили, що вони готові платити за легалізацію не більше 300-500 євро. А за новою формулою мова йде про тисячі.

Асоціація "АвтоЕвросила", яка об'єднує водіїв автомобілів на Єврономерах, вже заявила, що незадоволена прийнятим в парламенті законопроектом. І обіцяє нові протести.

- Закон прийняли з правками автоолігархов, - заявили в асоціації. - Всі області готуються до всеукраїнської акції протесту для ветування цього закону президентом.

А їх лідер демонстративно спалив автомобіль Land Rover, на якому їздив.

Штрафи: заборонені таксі на евробляхах і їзда по довіреності

Другий прийнятий депутатами законопроект ввів штрафи за порушення при ввезенні евроблях в Україні.

По-перше, забороняється їзда по довіреності. Згідно з документом, особа, яка ввезла в Україну автомобіль в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам. Також буде заборонено використання такої машини для підприємницької діяльності або для отримання доходу, тобто в таксі.

За порушення встановлених правил передбачений штраф в розмірі 34 тис. грн. Перша фіксація зазначених порушень працівниками Нацполіціі передбачає стягнення 8,5 тис. грн, повторна фіксація - 17 тис. грн, позбавлення права керування на рік і вилучення авто.

Також збільшуються штрафні санкції за порушення термінів переміщення транспортних засобів особистого користування в митному режимі і режимі транзиту.

За перевищення терміну:

від 10 до 20 діб встановлюється штраф в розмірі 8 500 гривень;

від 20 до 30 діб - 85 000 гривен,

більш ніж на 30 діб - 170 000 гривень або його конфіскація за рішенням суду.

Проблеми легалізації

Як кажуть експерти, найбільше питання в організації процесу розмитнення "евробляхи" полягатиме в тому, що за документами ці машини українським водіям не належать. Найчастіше вони оформлені або на фіктивну іноземну фірму, або ж на звичайного жителя Європи.

Тепер доведеться шукати власників цих авто, які не факт що погодяться оформляти договір купівлі-продажу, щоб передати право власності на автомобіль українському водієві.

Директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів України Олег Назаренко впевнений, що якщо у людини на руках буде такий договір, то він зможе оформити розмитнення без виїзду за кордон, на внутрішній митниці. Якщо ж договору не буде, то можуть виникнути складності.

Ще один важливий момент - багато авто на Єврономерах вже прострочили терміни виїзду з України. Тому перед перереєстрацією їм доведеться сплатити штраф, який на сьогодні становить 8500 грн.

Що буде з цінами

На нові автомобілі прийнятий закон ніяк не вплине. При цьому для б / у авто прибрали обмеження на ввезення машин з екологічною нормою нижче Євро-5.

- Депутати дозволили ввозити будь-які розвалюхи, але залишили заборону на ввезення нових авто нижче Євро 5, - пояснює Олег Назаренко. - Тобто, за логікою депутатів нове авто навіть з нормою Євро-4 для екології гірше, ніж б / у машина, яка не відповідає ніяким нормам.

При цьому закон стосується розмитнення будь-яких б / у авто з Європи - і вже ввезених, і тих, що ввезуть в майбутньому. Тобто можна буде їхати і вибирати собі автомобіль за новими правилами. Якщо встигнути в тримісячний термін після вступу закону в силу, то можна буде отримати 50% знижку на акцизний збір. За словами експерта, для б / у авто ставки акцизу були знижені в 5-38 разів.

Все це призведе до зниження цін на старі авто і в Україні. Для тих, у кого немає машини, це позитив. Адже вони зможуть купити вживану машину дешевше. А ось для автовласників, які планували продати стару машину і купити нову, - негатив.

- Для цього потрібно своє старе авто продати, - каже Олег Назаренко. - А воно в ніч вступу закону в силу (Він ще не опублікований, так як не підписаний президентом, і коли це станеться - невідомо. - Ред.) Стане на 20-30% дешевше.

Чи підуть "бляхи" з таксі

Не секрет, що безліч "евроблях" працюють в режимі таксі. Таким чином таксисти зменшують свої витрати. І схоже, найближчим часом нічого в цій сфері не зміниться.

Незважаючи на те, що Рада ввела заборону на використання цих машин у підприємницькій діяльності або для отримання доходу, тобто, в службах таксі, перші півроку буде діяти перехідний період, протягом якого ніхто цих авто не чіпатиме. Так що поки "бляхи" продовжать приїжджати на виклики.

Через півроку ситуація на дорогах буде залежати від того, чи почнуть поліцейські масово зупиняти машини з Єврономерами і перевіряти терміни їх ввезення. Якщо так, то і з таксі такі машини підуть.

Якщо ж масових перевірок не буде, то ситуація навряд чи зміниться. Справа в тому, що машин на іноземних номерах в офіційних службах таксі немає. Зате вони масово присутні в таких сервісах, як UBER або "Уклін". При цьому останні себе службою таксі не називають. Адже у них немає власного автопарку, вони є всього лише посередники між пасажиром і водієм.

За різними оцінками, в Україні ринок таксі на 90% знаходиться в тіні.