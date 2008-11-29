Купить эхолот Диппер: на что обратить внимание при покупке

Прибор под названием эхолот — мечта многих рыболовов. При помощи этого прибора можно не просто просканировать дно водоема (хотя бы для того, чтобы не наскочить на мель), но и найти места, где много рыбы.

Воспользовавшись эхолотом, рыболов сделает для себя вывод, какой участок самый подходящий для рыбалки. При этом, дно может быть любым: илистым, песчаным или с большим количеством подводных растений. Рыболов быстро находит выгодные места, а вероятность ошибки практически нулевая.

Классификация

В зависимости от вида рыбной ловли, различают такие модели эхолотов:

Для ловли рыбы с лодки. Это достаточно дорогостоящие приборы. Выбирают их так, чтобы они соответствовали габаритам плавсредства. Правильный выбор позволяет сохранить маневренность на воде и обеспечивает хороший улов.

Береговые. Это беспроводные устройства. Датчик забрасывают в нужные места водоема отдельно.

Для подледной рыбалки, в принципе, подходит эхолот для лодки. Однако, он не слишком удобен. Для зимней рыбалки, как показывает практика, достаточно несложного прибора с двумя лучами и даже с одним.

Прежде чем купить эхолот Диппер, рассмотрим более подробно характеристики прибора, которые влияют на выбор.

Частота преобразователя

Благодаря этому показателю, можно сканировать водоем и получить информацию об его глубине. Значительные глубины желательно исследовать на малых частотах, но картинка получится недостаточно четкой. Выбирать эхолот по частоте преобразователя можно, если вы уже определились с собственными предпочтениями в рыбной ловле.

Мощность передатчика

От этого зависит качество сигнала, как отправляемого в толщу воды, так и принимаемого. Если прибор имеет мощный передатчик, гораздо проще работать с глубоководными водоемами. Если же глубина небольшая, такой прибор позволяет зафиксировать самые мелкие объекты, вплоть до мальков.

Характеристики приемника

Чем приемник чувствительнее, тем лучше. Однако, желательно выбирать прибор с регулируемой чувствительностью гораздо рациональнее. Причина в том, что при слишком чувствительном приемнике появляются многочисленные помехи.

Число лучей

Оптимальное количество лучей зависит от выбранной разновидности рыбной ловли. У любителей популярны 2-лучевые модели. Конечно, для них есть и «мертвые зоны», но, в целом, они неплохо сканируют подводное пространство. Модели на 4 и 5 лучей обеспечивают более качественное сканирование, но стоимость их существенно выше по сравнению с двухлучевыми.