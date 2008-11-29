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Купить эхолот Диппер: на что обратить внимание при покупке
Прибор под названием эхолот — мечта многих рыболовов. При помощи этого прибора можно не просто просканировать дно водоема (хотя бы для того, чтобы не наскочить на мель), но и найти места, где много рыбы.
Воспользовавшись эхолотом, рыболов сделает для себя вывод, какой участок самый подходящий для рыбалки. При этом, дно может быть любым: илистым, песчаным или с большим количеством подводных растений. Рыболов быстро находит выгодные места, а вероятность ошибки практически нулевая.
Классификация
В зависимости от вида рыбной ловли, различают такие модели эхолотов:
Прежде чем купить эхолот Диппер, рассмотрим более подробно характеристики прибора, которые влияют на выбор.
Частота преобразователя
Благодаря этому показателю, можно сканировать водоем и получить информацию об его глубине. Значительные глубины желательно исследовать на малых частотах, но картинка получится недостаточно четкой. Выбирать эхолот по частоте преобразователя можно, если вы уже определились с собственными предпочтениями в рыбной ловле.
Мощность передатчика
От этого зависит качество сигнала, как отправляемого в толщу воды, так и принимаемого. Если прибор имеет мощный передатчик, гораздо проще работать с глубоководными водоемами. Если же глубина небольшая, такой прибор позволяет зафиксировать самые мелкие объекты, вплоть до мальков.
Характеристики приемника
Чем приемник чувствительнее, тем лучше. Однако, желательно выбирать прибор с регулируемой чувствительностью гораздо рациональнее. Причина в том, что при слишком чувствительном приемнике появляются многочисленные помехи.
Число лучей
Оптимальное количество лучей зависит от выбранной разновидности рыбной ловли. У любителей популярны 2-лучевые модели. Конечно, для них есть и «мертвые зоны», но, в целом, они неплохо сканируют подводное пространство. Модели на 4 и 5 лучей обеспечивают более качественное сканирование, но стоимость их существенно выше по сравнению с двухлучевыми.
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