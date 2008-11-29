Туреччина проти КІПРУ: конфлікт через газові родовища посилюється

Конфлікт через газ в Східному Середземномор'ї посилюється. У лютому в нього вперше втрутився турецький військово-морський флот, в виняткову економічну зону (ВЕЗ) Кіпру вторглися турецькі військові кораблі. Минулого місяця відбулися ще два конфлікти.

Суперечка розгорілася через газові блоки, тобто райони, на які діляться водою навколо Кіпру. Туреччина не визнає уряд Никозії і її угода щодо ВЕЗ. Анкара вважає, що право на видобуток газу належить турецьким кіпріотам, а також Туреччини, в разі якщо мова йде про блоки 4, 5, 6 і 7, через які, за словами Анкари, пролягає турецький морський кордон.

На початку жовтня Кіпр оголосив тендер на видобуток газу в спірному блоці 7. У відповідь на це в середині того ж місяця Туреччина відправила розвідувальне судно і 4 військово морських суден і почала розвідку на площі 44 тис. кв. км, включаючи блоки 4 і . 5

Нікозія і Афіни вважають це порушенням виключної економічної зони Кіпру, а 18 жовтня сталася ще одна подія.

Греція повідомила, що турецький корабель зайшов на грецькому континентальному шельфі, що змусив Афіну направити фрегат "Нікіфорос" щоб вигнати турків.

У безпосередній близькості від оспорюваних вод розвідка проводиться італійською Eni, французькою Total і американською ExxonMobil. Коли в лютому турецький військово-морський флот зупинив дослідницьке судно Eni в ІЕЗ Кіпру, Рим вирішив відправити фрегат. Порушення інтересів будь-якої з цих компаній змусить інші держави виступити з військовою участю, що спричинить за собою конфлікт в глобальному масштабі.

Турецька розвідка в спірному районі триватиме до 1 лютого. Анкара, пообіцявши вжити заходів, щоб дотриматися своїх інтересів в Східному Середземномор'ї, звинуватила Грецію в порушенні морських кордонів, що спричинило за собою цілий ланцюжок подій. Конфлікт, пов'язаний з газом навколо Кіпру, активізується, тому що Туреччині потрібні власні енергетичні ресурси, щоб скоротити дефіцит торгового балансу, викликаний збільшенням витрат на імпорт газу і нафти.