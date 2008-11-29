Изготовление штрих – кодов. Особенности процесса

С момента создания штрих – коды обрели большую распространенность благодаря удобству и возможности упорядочить товары и инвентарь.

Широко используются в торговле и на предприятиях и в рекламе. Печатая штрих-коды, рискуете совершить ряд ошибок. Лучше доверить создание, печать штрих - кодов профессионалам из Scratch http://scratch.ua/Markirovka.html, которые создающую качественную продукцию по доступным ценам.

Требования к штрих-кодам

Конечно, прежде чем заказывать штрих-коды, нужно вникнуть в тему. Давайте разберемся, какие ключевые моменты стоит учитывать.

Первое с чем требуется определиться, это размер и формат штрих-кода. Начнем с размеров. Для начала точно решите, для каких целей будет предназначен товар. Выход на международный рынок предусматривает одни стандарты, продукция для внутреннего использования совсем другие.

Перечислим некоторые виды международных штрих – кодов:

EAN 13, EAN 8 – Европа;

UPC A, UPC E – Северная Америка;

Code 39, Code 39 Ex. - Министерство обороны США;

Code 93, Code 93 Ex. - Канадская почтовая служба;

Code 128 - Различное глобальное использование.

Теперь перейдем к форматам штрих-кодов. Следует начать с того, что их существует всего два вида: одномерные и двумерные. Первые являются наиболее стандартными и часто используемыми. Применяются при лазерном сканировании. Сферы применения – торговля и коммерция.

Двухмерные отличаются тем, что вмещают больший объем информации и актуальны в мобильных приложениях. Ведь один из распространенных подвидов двухмерных - штрих – кодов – это QR коды. Они применяются для рекламных целей, их можно увидеть на разворотах глянцевых журналов, и на визитках различных фирм. В последнее время активно используются на интерактивных выставках и музейных объектах для получения дополнительной информации.

Дизайн штрих-кода

Определившись с размером и форматом, следует переходить к другому этапу – дизайну этикетки. Дизайнер правильно выполнит пожелания, если составлено грамотное техзадание. Нужно четко изложить требования.

При дизайне штрих-кода нужно учитывать нюансы:

Он должен быть сделан скрупулезно, ни одна деталь не должна быть упущена. Иначе он станет нечитаемым. Проверяйте является ли разработанный штрих-код действующим. Сделать это достаточно легко, нужно лишь воспользоваться сканером.

Печать штрих-кода

Теперь остается самое важное – решить какой материал стоит использовать. Определиться с типом печати.

Можно использовать бумагу, картон, текстильные ленты, включающие в себя нейлон и сатин, полипропилен.

Виды печати существуют следующие:

можно заказать печать на специальном промышленном принтере, а в качестве материала использовать пластик или бумагу;

можно выбрать ленточный принтер, если штрих-код будет применяться для серийных номеров, учета кабельной продукции;

существует способ печати на чекопечатающих весах, который применяется для штрих-кодов, используемых в розничной торговле.

Подводя итоги, стоит отметить, что штрих-коды в наше время являются достаточно востребованной услугой и помогут применяться не только для учета товара, но и как вид рекламы и продвижения услуги, организации. Штрих-коды давно уже не являются чем-то скучным, банальным. Заказывайте не только привычный черно-белый вариант. Выбирайте фотодизайн, печать штрих-кода в цвете. Вариантов много.