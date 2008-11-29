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Изготовление штрих – кодов. Особенности процесса
С момента создания штрих – коды обрели большую распространенность благодаря удобству и возможности упорядочить товары и инвентарь.
Широко используются в торговле и на предприятиях и в рекламе. Печатая штрих-коды, рискуете совершить ряд ошибок. Лучше доверить создание, печать штрих - кодов профессионалам из Scratch http://scratch.ua/Markirovka.html, которые создающую качественную продукцию по доступным ценам.
Требования к штрих-кодам
Конечно, прежде чем заказывать штрих-коды, нужно вникнуть в тему. Давайте разберемся, какие ключевые моменты стоит учитывать.
Первое с чем требуется определиться, это размер и формат штрих-кода. Начнем с размеров. Для начала точно решите, для каких целей будет предназначен товар. Выход на международный рынок предусматривает одни стандарты, продукция для внутреннего использования совсем другие.
Перечислим некоторые виды международных штрих – кодов:
Теперь перейдем к форматам штрих-кодов. Следует начать с того, что их существует всего два вида: одномерные и двумерные. Первые являются наиболее стандартными и часто используемыми. Применяются при лазерном сканировании. Сферы применения – торговля и коммерция.
Двухмерные отличаются тем, что вмещают больший объем информации и актуальны в мобильных приложениях. Ведь один из распространенных подвидов двухмерных - штрих – кодов – это QR коды. Они применяются для рекламных целей, их можно увидеть на разворотах глянцевых журналов, и на визитках различных фирм. В последнее время активно используются на интерактивных выставках и музейных объектах для получения дополнительной информации.
Дизайн штрих-кода
Определившись с размером и форматом, следует переходить к другому этапу – дизайну этикетки. Дизайнер правильно выполнит пожелания, если составлено грамотное техзадание. Нужно четко изложить требования.
При дизайне штрих-кода нужно учитывать нюансы:
Он должен быть сделан скрупулезно, ни одна деталь не должна быть упущена. Иначе он станет нечитаемым. Проверяйте является ли разработанный штрих-код действующим. Сделать это достаточно легко, нужно лишь воспользоваться сканером.
Печать штрих-кода
Теперь остается самое важное – решить какой материал стоит использовать. Определиться с типом печати.
Можно использовать бумагу, картон, текстильные ленты, включающие в себя нейлон и сатин, полипропилен.
Виды печати существуют следующие:
Подводя итоги, стоит отметить, что штрих-коды в наше время являются достаточно востребованной услугой и помогут применяться не только для учета товара, но и как вид рекламы и продвижения услуги, организации. Штрих-коды давно уже не являются чем-то скучным, банальным. Заказывайте не только привычный черно-белый вариант. Выбирайте фотодизайн, печать штрих-кода в цвете. Вариантов много.
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