Советы по использованию двухстороннего скотча 3М

Само название двухстороннего скотча говорит о том, что клеевой слой располагается на поверхностях обеих сторон изделия. Его изобретение стало удачным вариантом замены механического соединения деталей, элементов, конструкций. Двухсторонний скотч 3М способен заменить жидкий клей, болты, саморезы, заклепки или сварные швы. Соединение приобретает прочность практически мгновенно. Выполнение склеивания не требует применения специального оборудования, сверления отверстий, удаления остатков клея, установки крепежа или других операций. Склеиваемые поверхности не повреждаются и хорошо противостоят коррозии. Соединение получается сплошным, а не точечным, в нем отсутствуют участки напряжения, что повышает прочность соединения и позволяет выдерживать значительные нагрузки. Подобрать и купить двухсторонний скотч 3М всегда можно у компании INTA, которая является официальным дистрибьютором компании 3М в Украине. Ознакомиться с ассортиментом предлагаемой продукции, порядком оплаты и доставки, подобрать подходящий товар, получить необходимую консультацию можно в удобном режиме на сайте компании inta.pro.

Особенности использования двухстороннего скотча

Вне зависимости от производителя, чтобы соединение получилось наиболее прочным при использовании липкой двухсторонней ленты следует придерживаться некоторых правил и учитывать следующие особенности склеиваемых материалов:

1. Склеивание следует производить при температуре от 18 до 38 градусов. Это обеспечит максимальное сцепление склеиваемых поверхностей.

2. Определить какой клей нанесен на клеящую поверхность ленты. Для нанесения на скотчи используются термоплавкие клея с остаточной липкостью, обеспечивающие способность не отвердевать после склеивания, оставаясь гибкими и липкими. Обладающий свойством быстрого соединения поверхностей агрессивный каучуковый клей нельзя использовать в местах попадания прямых солнечных лучей или для склеивания пластифицированного винила. Постепенное соединение, степень которого увеличивается с течением времени, обеспечивает акриловый клей.

3. Соединяемые поверхности предварительно очистить от загрязнений и обезжирить. При этом избегайте использования промышленных растворителей, имеющих в своем составе агрессивные компоненты, оказывающие на материалы негативное воздействие и ухудшающие их свойства. В большинстве случаев это может быть разбавленный пополам с водой изопропиловый спирт.

4. Определить материал склеиваемых предметов в местах соприкосновения со скотчем. Такие материалы, как стекло или стирол обладают высокой поверхностной энергией, склеивание с ними происходит легко. Тефлону и полипропилену характерна низкая поверхностная энергия. Склеивание с деталями или изделиями из них происходит сложнее.

5. Отличное сцепление грубым, неровным поверхностям обеспечивает лента на вспененной основе.

6. Не прикасаться к клеевому слою после удаления со скотча защитного лайнера.

7. С целью обеспечения прочного контакта между склеиваемыми поверхностями ленту следует максимально сильно прижать.

Сфера применения

Двухсторонний скотч обеспечивает прочное соединение и применяется в ремонтных, монтажных работах, при изготовлении рекламной продукции, транспортировке, в качестве канцелярского материала.

Основой для производства скотча служат материалы с различными физико-химическими свойствами, отличающиеся по толщине, цвету, прозрачности, обладающие качествами, позволяющими использование продукта в условиях повышенной влажности, температур. Широкий спектр характеристик позволяет обширную сферу применения двухстороннего скотча 3М.