Підводні камені інтернет-покупок

Є думка, що інтернет-магазини - сервіс для ледачих. Але в наших реаліях, скоріше, для щасливих. Можливості обману покупців в інтернеті набагато ширше, ніж у стаціонарних магазинах.

Роблячи покупки в інтернет-магазинах, ми купуємо кота в мішку. У переносному значенні цього поняття - адже ні подивитися, ні перевірити особисто товар перед покупкою немає можливості. Хоча в прямому значенні, ймовірно, теж. Тому як в Мережі можна купити все!

На що в першу чергу звертати увагу при покупці товарів через інтернет.

Техніку краще замовляти у великих перевірених інтернет-магазинах, тому що вони дають гарантію. При покупці побутової техніки ви отримуєте гарантійний талон зі штампом. У разі якщо ця техніка не буде працювати, ви потім зможете повернути або обміняти неякісний товар.

До речі, якщо ви отримуєте товар поштою - гарантійний термін починає вважатися з дня передачі на руки покупцеві, а не з дня покупки.

У кожного інтернет-магазину є служби, які працюють саме зі скаргами. Але якщо у них немає стаціонарного офісу - це вже перша ознака того, що краще з такими інтернет-магазинами не зв'язуватися. Адже при будь-яких конфліктних ситуаціях де їх шукати?

Обов'язково читайте відгуки, історія яких на сайті повинна бути не пару днів або місяців, а кілька років.

Замовляючи їжу краще "прикидатися" дітьми

Доставка їжі додому - дуже популярний сервіс, адже, здавалося б, дуже зручно. Рекомендується замовляти ті продукти, які не псуються - воду, крупи, цукор, те, що важко самим привезти.

Серед них не повинно бути швидкопсувних продуктів - сиру, ковбаси і т.д. Їх не потрібно брати частинами або в нарізці. Зазвичай в таку доставку йде той продукт, який не продали на полицях стаціонарного магазину.

Замовлення ковбаси, сиру, молока - це знову-таки лотерея. Невідомо, скільки часу буде кур'єр в дорозі, працює у нього холодильник чи ні.

І що найцікавіше - під час формування замовлення можна просто попросити щось свіжіше.. Наприклад, сказати, що ви замовляєте для маленьких дітей, людей, які зараз на дієті. В принципі, для такої категорії людей соромляться давати прострочення.

Не замовляйте ваговій товар в нарізці магазину. Не виключено, що вам порційно наріжуть прострочення. Або навіть запакують зрізи завітрених поверхонь продуктів. У реальному магазині такий товар звичайно нарізають при покупці і є можливість проконтролювати, що і в яких санітарних умовах вам наріжуть. Купуючи віддалено, такої можливості немає.

Знижка або уцінка

Якщо ціна на всі товари дуже низька - це ненадійний інтернет-магазин. Може бути знижка по якійсь окремій позиції, наприклад праска. Але головне, щоб це була знижка, а не уцінка. В чому різниця? Часто уцінюються товари з браком. Але вони поверненню не підлягають.

Тому якщо купуєте за зниженою ціною, можете придбати щось з браком. Є зараз чудовий сервіс в інтернеті, де можна порівнювати ціни. Якщо ціна в інтернет-магазині на всі позиції набагато нижче, ніж в інших, то не варто користуватися їх послугами.

Багатьом піднімають настрій публікації з порівняннями, який товар замовили в інтернет-магазині, а що в реалі отримали. Мікроскопічні меблі, посудка для ляльок і безглуздий в своєму крої одяг - все це можна отримати замість замовлених меблів, посуду для людей і модного одягу. Тим, хто зіткнувся з такою проблемою, точно не до сміху, і настрій після такого сумного досвіду спілкування з інтернет-магазином може зіпсуватися надовго.

Щоб не потрапити в халепу при купівлі меблів - перед замовленням обов'язково дивіться параметри товару, який купуєте. Найчастіше на сайті вказані правдиві параметри, а покупці уваги на них не звертають, бачать тільки картинку з фото товару. Але якщо параметри не зазначені - краще не ризикувати і обійти цей товар стороною.

А ще звертайте увагу на ціну. Якщо вона неадекватно низька в порівнянні з такими товарами в інших інтернет-магазинах - в цьому точно є підступ. Не може меблевий гарнітур в вітальню коштувати, як меблі в ляльковий будиночок. Тому і не виключено отримати за мікроскопічну ціну мікроскопічний за розмірами товар.

На відгуки на таких платформах сильно орієнтуватися не варто. Існують цілі організації, які пишуть на замовлення хвалебні відгуки для інтернет-магазинів. Хоча іноді вони пишуть і негативні коментарі про товар - якщо є замовлення дискредитувати конкурента. Пам'ятайте, що і хвалебні, і лайливі відгуки під товаром можуть бути фейком. І приймати рішення про покупку, грунтуючись на інформації у відгуках, неправильно.

Вимагайте чек

Справа в тому, що наші майстри вже настільки винахідливі, що можуть підробляти чеки. У них може бути неофіційний касовий апарат, який їх друкує, а потім вам видає. У разі отруєння цими продуктами ви пред'явіть той чек. Але вам можуть сказати, що у них немає такого чека. Також покажуть свою контрольну стрічку, де вибивається все, що з'являється на чеку.

Внизу чека повинен бути напис "фіскальний чек". Це документ, який йде в податкову. І якщо щось трапиться, то він вам допоможе.

Закон про захист прав споживачів відстоює права покупця і при покупках в інтернеті. Але тільки в разі, якщо покупка була зроблена в інтернет-магазині, а не з рук на так званих мережевих барахолках. Купуючи через такі групи за інтересами, покупець діє на свій страх і ризик. Іноді це і закінчується страхом - приходить поштою бита техніка, ношені речі, хоча продавець говорив про нові. А то і зовсім нічого не приходить. Шахраїв, які беруть гроші і замість нічого не відправляють, на таких ресурсах, хоч греблю гати. Тому краще уникати інтернет-магазинів, які вимагають передоплату за товари.