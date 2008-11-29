Будівельна амністія - як узаконити самобуд

Будівельній амністії підлягають садибні житлові будинки, садові, дачні споруди, гаражі, різні господарські будівлі площею не більше 300 квадратних метрів, які були зведені до 9 квітня 2015 року.

Коротка інструкція про правила легалізації зведених без дозволу будиночків і прибудов.

Восени в Україні вступила в силу будівельна амністія. По суті - це легалізація зведених без дозволу дачних і житлових будиночків, різних прибудов до них, а також будівель господарського призначення.

Процедура формально вважається безкоштовною, що не зовсім так. Держава звільняє людей від штрафу за самоволки, а за оформлення потрібних документів в спеціалізованих структурах, звичайно, доведеться платити. У тонкощах питання "КП" в Україні "допоміг розібратися директор Департаменту нормативно-правового забезпечення Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергій Шевченко.

Що підлягає амністії

+ Садибні житлові будинки, садові, дачні споруди, гаражі, різні господарські будівлі загальною площею не більше 300 квадратних метрів, які були зведені з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року.

+ Споруди сільгосппризначення, побудовані до 12 березня 2011 року.

Термін дії

Амністія безстрокова. Нею можуть скористатися як будівельники самоволок, так і особи, які отримали їх в спадок.

Куди звертатися

До органів державного архітектурно-будівельного контролю при виконавчих комітетах міської, селищної або сільської ради. У Києві, наприклад, це департамент архбудконтролю при КМДА.

- В даний час в Україні діють 100 місцевих органів, наділених повноваженнями вирішувати питання будівельної амністії, - каже Сергій Шевченко.

Заява про прийняття об'єкта в експлуатацію пишеться в довільній формі із зазначенням будівель, які підлягають амністії. І подається через Центр з надання адміністративних послуг разом з пакетом з 4 документів, а в окремих випадках - з 5-ти.

Термін прийняття рішення - 10 днів.

Які потрібні документи

1. Документ про технічну інвентаризацію. Це технічний паспорт, який повинен бути в кожному домі. Звертатися потрібно в сертифікований орган технічної інвентаризації (колишні БТІ, які зараз є приватними структурами). На місце виїжджає фахівець і вносить в паспорт відмітки. У деяких випадках, наприклад, при вступі в спадщину, доцільно замовити новий технічний паспорт.

2. Документ, що підтверджує право на землю з самовільними забудовами. Це свідоцтво про право власності або витяг з державного реєстру.

Але якщо мова йде про будівлі сільгосппризначення або об'єкти технічного призначення площею більше 100 квадратних метрів, необхідно скласти звіт про проведення технічного обстеження об'єкта. Адреси сертифікованих фахівців з технічного обстеження можна знайти в інтернеті.

3. Узгодження місця розташування об'єкта вимогам державних будівельних норм в місцевому органі містобудування та архітектури. Заява на узгодження подається пишеться окремо.

4. Декларація про готовність об'єкта до експлуатації. Форма декларації розміщена на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Ціна питання

Відносини з державними органами у власника самобуду безоплатні. Мито за оформлення права власності сплачується за послуги нотаріуса.

Технічну інвентаризацію і технічне обстеження проводять комерційні структури. Вартість інвентаризації в середньому становить 2000-3000 грн в залежності від площі і запитів фахівця. Якщо об'єкт площею 100 квадратних метрів, технічне обстеження обійдеться в 3000-4000 грн і вище.