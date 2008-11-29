Глобальне потепління знищує смертельно небезпечну муху цеце

Перший позитивний наслідок глобального потепління випробувала на собі Зімбабве. Раніше цей процес був пов'язаний для Африки тільки з ростом нестачі води і підйомом рівня світового океану. Смертельно небезпечних мух цеце в Зімбабве через потепління майже не залишилося. За останні 10 років займаються розведенням худоби в долині річки Замбезі в провінції Західний Машоналенд селяни практично не повідомляють про муху цеце.

Виявилося, що мусі цеце складніше розмножуватися при посиленні спеки, повідомляє ТАСС. За останні 27 років в Зімбабвійському національному парку "Мана Пулс" були зібрані дивовижні дані. За цей час було зафіксовано зростання середньорічної температури на один градус за Цельсієм і на два градуси в самому жаркому місяці - листопаді. Одночасно спостерігався і інший процес: якщо на кожну тварину можна було знайти понад 50 мух цеце в 1990 році, то в 2017 році - всього одну.

Селянин з району Чінанга Таураі Муіндісі 12 років тому несли значні втрати через загибель худоби в стаді через укуси мух цеце.

"Тепер моїм коровам більше ніщо не загрожує, - підкреслює він. - Мух цеце у нас майже не залишилося".

Муха цеце - кровоссальна комаха. При укусі вона передає людині так звану сонну хворобу, а тваринам - африканський трипаносомоз, які викликають розвиток в організмі паразитів. Для домашньої худоби це означає неминучу смерть. Після укусу мухи цеце на шкірі людини утворюється червона виразка. Через кілька тижнів у людини піднімається температура, опухають лімфовузли, з'являються болі в м'язах і суглобах, починає боліти голова і спостерігаються напади дратівливості. Хвороба на більш пізніх стадіях вражає центральну нервову систему, у пацієнтів спостерігаються зміна особистості, сплутаність свідомості, невиразна мова, конвульсії, труднощі в пересуванні й мови. Без інтенсивного лікування незабаром настає смерть. Людину врятувати можна, але організму наноситься за час хвороби значна шкода. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, зараження сонною хворобою загрожує 60 мільйонам чоловік.

Життя людини в тропічній Африці постійно перебуває в небезпеці, що знаходить відображення на чисельності населення в цьому регіоні, а утримання корів і коней було проблематично. Виняток становили дикі тварини, з копитних - зебри.

Тільки через муху цеце в Екваторіальній Африці змогли зберегтися відносно незаймані людиною райони проживання великих диких звірів, вважав знаменитий зоолог і захисник природи Бернгард Гржимек.

Якщо помічена дослідниками тенденція скорочення чисельності мух цеце підтвердиться і в майбутньому, то це може означати корінні зміни в житті 36 з 52 країн Африки. Як це відіб'ється на дикій природі, поки ще належить оцінити.