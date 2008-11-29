Правила проведения косметологических процедур

В престижных салонах, где косметологи соблюдают правила проведения процедур, и клиентов больше. Ведь в таких случаях не возникает сомнений, а наоборот возникает доверие к специалисту. И самое интересное – стоить один раз завоевать доверие, расположить клиента, после этого он будет выбирать то место, где комфортно и безопасно.

Общие требования и правила к предоставлению услуг в салонах

Даже для самого маленького косметологического кабинета должна быть лицензия на оказание услуг, не говоря о крупных салонах с разнообразием услуг. Нужно понимать, что косметологические услуги, относятся к разряду медицинских. И в идеале работать в таких салонах должны врачи-косметологи. Среднее медицинское образование разрешено для массажных процедур. Все курсовые программы могут служить инструментом для повышения квалификация, но не основанием для работы в косметологическом салоне.

Перед каждой процедурой косметолог должен:

Разъяснить суть процедуры, какой эффект ожидать и выяснить нет ли противопоказаний к проведению.

Пациентом должно быть подписано «согласие на медицинское вмешательство», один экземпляр остается у специалиста, другой отдается клиенту.

Все одноразовые инструменты и ампулы должны вскрываться при пациенте, также нужно перед распечатыванием показать срок годности на упаковке.

Для обеспечения стерильности во время процедур, особенно это касается чистки лица, косметологи использует перчатки нитриловые или латексные, на лицо одеваются маски. Перчатки в одинаковой степени защищают мастера и пациента от инфекций и загрязнений. Клиент также должен видеть, что специалист одел новые.

Пару слов о выборе перчаток. Латексные больше подходят для массажиста или при проведении обертывании. Отлично облегают руки без потери тактильной чувствительности. Они подходят для большого перечня работ, за исключением использования активных химических веществ. Стойкие в этом отношении являются перчатки из нитрила, их без проблем можно использовать при проведении мезотерапии, выполнении химического пилинга. Главным преимуществом нитриловых перчаток является сохранение высокой чувствительности рук при проведении ряда манипуляций.

Протокол проведения процедур

Что называют протоколом? Это прописанная и утвержденная последовательность процедуры, соблюдение его является обязательным. Если было отклонение от какого-то пункта, то можно утверждать, что услуга была оказана некачественно. В протоколе перечисляется не только последовательность манипуляций, но и профессиональные маски, крема, сыворотки, которые утверждены салоном для использования.

Например, свой протокол проведения имеет микротоковый аппарат. Изначально кожу нужно как следует подготовить – провести демакияж, очистить кожу. После этого на лицо наносится специальный гель, выступающий в роли проводника токовых импульсов. Далее специалист аккуратно водит насадками аппарата вдоль массажных линий. Протоколы этой процедуры могут отличаться, поэтому длительность проведения колеблется от 15 до 60 минут. После завершения воздействия микротоками, на кожу наносится питательная маска, а на финишном этапе – ухаживающий крем.

Умение правильно организовать рабочее пространство в кабинете косметолога и создать все необходимые условия для качественного оказания услуг будет работать на повышение статуса салона.