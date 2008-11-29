На какой воблер ловить голавля

Появление воблеров вытеснило проверенные приманки (блесну либо майского жука) при ловле голавля. Предлагаю разобраться, как правильно подобрать «клевый» воблер для ловли хищника, на какие виды делится, в чем заключаются преимущества.

Воблер — специальная приманка с твердым телом. Предназначается для ловли рыбы спиннингом, троллингом либо «дорожкой». Название обозначает «тот, кто шатается». Приманка имитирует движения раненой напуганной рыбки, и привлекает внимание хищников поживиться легкой добычей. Способна давать положительный результат в течение сезона.

Особенности голавля

При выборе приманки важно время года. В его пищевой рацион попадают:

малек;

майский жук;

кузнечики, насекомые.

Он поедает все, что попадает в поле зрения. Воблер должен соответствовать естественной кормовой базе данного времени. Рыбак изучивший повадки хищника, способен поймать его в любое время.

Преимущества воблера

В магазине для рыбаков fish-fish.com.ua отмечают, что приманка пользуется популярностью у рыбаков профессионалов и любителей. К ее преимуществам относятся:

хищник воспринимает воблер как живое насекомое либо малек, являющийся легкой добычей;

к приманке небольших размеров голавль демонстрирует хищнические инстинкты, атакует;

зачастую можно наблюдать «бодание» голавлем воблера, это можно прокомментировать желанием вытолкнуть насекомое посягнувшее на территорию.

Как видим, приманка при качественном изготовлении способна показать хорошую результативность применения.

Принципы выбора приманки

Для ловли голавля подходящими являются приманки, плавающие на поверхности воды, небольших размеров. Бывают случаи, когда тонущий воблер показывает удивительный результат. Много зависит от активности голавля, глубины кормовой базы. Важным моментом является цвет приманки, способный создать интригу, заинтересовать хищника. Он клюет на экземпляры темного цвета (черного, коричневого окраса). Этот цвет имитирует природную кормовую базу. Бывают случаи, когда хищник нападает на светлые приманки. Приходим к выводу, что у рыбака должны быть разные виды воблеров.

Время для применения воблера

Считается, что лучшим временем для ловли голавля на эту приманку является лето. Над водой полно насекомых, что объясняет уверенное нападение на эту снасть на поверхности водного пространства. Таким образом соблазняется рыба на любой реке. Существует два периода, когда хищник проявляет всплески жадности:

во время вылета майского жука (припадает на середину мая);

с конца августа до конца сентября, когда голавль уходит на глубину.

В остальное время, приманка показывает стабильный результат. Но придется постараться, выбрать правильный экземпляр и проявить технику ловли, дабы вывести хищника из равновесия.

Какой воблер лучше

Этим вопросом задаются любители спиннинга и ультралайта. Твердый пластиковый воблер должен обладать качествами:

небольшой вес, хорошие данные при забросе;

хорошая игра во время течения, при разной подмотке лески;

нужный размер, цвет.

Наиболее подходящим вариантом среди воблеров Megabass https://fish-fish.com.ua/category/voblery-megabass/ являются плавающие кренки, маленькие «пузатики». Они привлекают внимание рыбы весом от 100 г до 1 кг, не отпугивают ее.

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