Відкрити рахунок в банках України можна дистанційно

Національний банк України дозволив фізособам дистанційно відкривати рахунки. Для цього вводять механізм віддаленої ідентифікації клієнтів через Систему BankID, повідомляє прес-служба НБУ.

- Національний банк України надав фізичним особам можливість отримувати дистанційно не тільки адміністративні, а й банківські послуги (наприклад, відкриття рахунку), - говориться в повідомленні.

Механізм буде працювати так: першу ідентифікацію проведуть у вашій присутності, а після цього ви зможете замовляти послуги на сайті будь-якої компанії або банку, які підключені до Системи BankID НБУ. Ідентифікація відбудеться віддалено, на рівні банків, в яких вас обслуговують (bank-to-bank).

У НБУ відзначають, що для надання послуг потрібно перевірити ідентифікаційні дані, які отримують з різних джерел (ЕЦП або цифровий підпис; система BankID НБУ і копії документів з цифровим підписом клієнта, які завантажили на сайт представника послуг).

Банк відповідає за те, щоб ідентифікація відповідала міжнародним стандартам і законодавству України. У прес-службі додали, що вдосконалили порядок узгодження відповідальних за фінансовий моніторинг співробітників банків.

- Відповідні зміни внесені до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу постановою Правління НБУ від 1 листопада 2018 року № 116 "Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу". Постанова № 116 набуває чинності з 5 листопада 2018 року, - додали в банку.