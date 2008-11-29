Без ліків: медики знайшли простий спосіб знизити кров'яний тиск

Синє світло може стати основою нових терапевтичних стратегій, які допоможуть багатьом пацієнтам поліпшити стан здоров'я.

Підвищений кров'яний тиск - небезпечний стан, фактор ризику розвитку серцево-судинних захворювань і причина інсультів. Як відомо, знизити тиск допомагають медикаменти. Також для поліпшення стану пацієнтів фахівці розробляють спеціальні дієти і радять підбирати правильні фізичні вправи.

Але, як виявилося, є ще один простий спосіб уникнути проблем зі здоров'ям. Міжнародна команда дослідників з'ясувала, що знизити кров'яний тиск допомагає вплив синього світла.

В експерименті взяли участь 14 здорових чоловіків. Все їхнє тіло протягом 30 хвилин один раз в день піддавали впливу синього монохроматичного випромінювання на довжині хвилі 450 нанометрів. На наступний день проводився контрольний експеримент: учасники також піддавалися опроміненню синім, але вже не монохроматичним світлом, протягом 30 хвилин.

Фахівці пояснюють, що для здоров'я синє світло, на відміну від ультрафіолетового випромінювання, не є небезпечним. Таке ж світло присутнє в складі денного сонячного світла, що постійно потрапляє на тіло людини.

Безпосередньо під час світлотерапії, а також за дві години до і після сеансу медики фіксували ряд показників добровольців - артеріальний тиск, пульс, жорсткість артерій, ступінь розширення кровоносних судин, рівень концентрації в плазмі крові оксиду азоту.

Потім був аналіз показників здоров'я пацієнтів. Виявилося, що вплив синього світла зменшив систолічний артеріальний тиск (також відомий як "верхній" тиск) майже на вісім міліметрів ртутного стовпа. Крім того, в учасників збільшилася частота серцевих скорочень. У контрольному випробуванні такого впливу не спостерігалося.

За словами медиків, загальний стан пацієнтів був дуже схожий на той стан, який спостерігається в клінічних випробуваннях, коли людина приймає препарат для зниження тиску.

Однак були виявлені і інші позитивні ефекти. Зокрема, вплив синього світла знизив так звані серцево-судинні маркери ризику, включаючи артеріальну жорсткість. Більш того, в учасників покращилася функція ендотеліальних клітин, що вистилають внутрішню поверхню кровоносних і лімфатичних судин. Також в плазмі крові добровольців підвищився вміст оксиду азоту.

Вчені вважають, що вплив синього світла викликав викид оксиду азоту в кровотік. При цьому знижувався тиск і збільшувалася швидкість циркуляції крові.

Співавтор роботи професор Крістіан Хайсс (Christian Heiss) з Університету Суррея впевнений, що синє світло може стати основою терапії, яка допоможе багатьом пацієнтам поліпшити стан здоров'я. Таке лікування дозволить знизити дозування ліків, а в деяких випадках, ймовірно, і зовсім відмовитися від них (все залежить від того, наскільки сильно потрібно знизити тиск).

Переносні джерела синього світла можуть забезпечити безперервний вплив - це реально і практично. Це було б особливо корисно для тих, чий кров'яний тиск нелегко контролювати за допомогою ліків, наприклад, для літніх людей", - вважає професор Хайсс.

Втім, обґрунтованість, безпеку і довгострокову ефективність нової методики лікування фахівцям ще належить довести в дослідженнях з більшою вибіркою учасників, і не тільки здорових.