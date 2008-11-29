Підготовка дитини до школи без труднощів та стресів

Видавництво школа Федієнко пропонує професійно складені матеріали для раннього розвитку пізнавальної, мовленнєвої, емоційної сфер дитини дошкільного віку. В асортименті представлені спеціальні зошити, які повністю відповідають віковим особливостям дошкільняти.

В чому особливості розвитку дитини дошкільного віку?

Провідна форма діяльності – ігрова: завдяки грі дитина не лише отримує задоволення и весело проводить час, а й вчиться, взаємодіє з оточуючим світом, розвиває психічні функції, отримує важливі і необхідні в подальшому розвитку навички та вміння. Ігрова діяльність умовна, поступово стає сюжетною.

Дитина прагне виконувати певні задачі, відчувати свою значущість.

Формуються навички образотворчої діяльності – дитина вчиться малювати, працювати з аплікаціями, що розвивають дрібну моторику, мислення, уяву та концентрацію уваги.

Конструктивна діяльність на даному етапі лише розвивається, але дозволяє виконувати певні завдання за зразком.

Розвивається пам'ять і увага: дитина легко запам’ятовує кілька слів та назв, до віку вступу до школи дошкільник може переказувати невеликі тексти.

Мислення наочно-дієве, що вимагає використання певних методів и принципу наочності у навчанні і розвитку дошкільника.

Образне мислення и уява – розвиваються дуже швидко, саме тому гра є провідною формою пізнання світу.

Укріплюється стійкість уваги.

Формується і активно розвивається усне и писемне мовлення.

Дошкільний вік – період активного розвитку, щоб отримати гарний результат навчання, необхідно застосовувати різноманітні матеріали і техніки. Ранній розвиток значно полегшує навчання у молодшій школі – мається на увазі і отримання знань, і комунікація з однолітками.

Особливості та види навчальних матеріалів

Навчальні і розвиваючі матеріали Федієнко розроблені для дітей від 3 років і до старшого дошкільного віку. Представлені зошити та дидактичні матеріали з: читання, математики, етики, логіки, іноземних мов, природознавства.

Зошити с читання найкраще розроблені для розвитку дитини – містяться завдання різних типів, орієнтовані на використання батьками дітей або вихователями в дитячому садку.

Щоб дитина вчилася писати каліграфічно, створені спеціальні матеріали – вони містять шаблони і спеціальні завдання.

Цікаві зошити з математики навчать дитину лічити, розв’язувати прості задачі і приклади.

Дидактичні матеріали і завдання високої якості, вміщені в зошити з яскравими ілюстраціями. У нас ви можете швидко и зручно замовити необхідні зошити оптом або в роздріб.