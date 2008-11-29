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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Підготовка дитини до школи без труднощів та стресів
Видавництво школа Федієнко пропонує професійно складені матеріали для раннього розвитку пізнавальної, мовленнєвої, емоційної сфер дитини дошкільного віку. В асортименті представлені спеціальні зошити, які повністю відповідають віковим особливостям дошкільняти.
В чому особливості розвитку дитини дошкільного віку?
Дошкільний вік – період активного розвитку, щоб отримати гарний результат навчання, необхідно застосовувати різноманітні матеріали і техніки. Ранній розвиток значно полегшує навчання у молодшій школі – мається на увазі і отримання знань, і комунікація з однолітками.
Особливості та види навчальних матеріалів
Навчальні і розвиваючі матеріали Федієнко розроблені для дітей від 3 років і до старшого дошкільного віку. Представлені зошити та дидактичні матеріали з: читання, математики, етики, логіки, іноземних мов, природознавства.
Дидактичні матеріали і завдання високої якості, вміщені в зошити з яскравими ілюстраціями. У нас ви можете швидко и зручно замовити необхідні зошити оптом або в роздріб.
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