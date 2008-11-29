Україна ввела санкції проти ряду російських компаній

Україна ввела санкції проти ряду російських підприємств, повідомляє Служба безпеки України (СБУ).

Обмеження введені відносно "РЖД Логістики", "Промкомплекспласта" і "Газгольдера". Під санкції Ради національної безпеки і оборони України та Мінекономіки потрапив і ряд "інших суб'єктів господарювання" з Росії, зазначає СБУ.

Україна звинувачує вищезгадані компанії у співпраці з компаніями з самопроголошених Донецької і Луганської народних республік.

СБУ стверджує, що ці компанії уклали "зовнішньоекономічні угоди" з транспортними компаніями, що працюють в непідконтрольних Києву районах Донбасу. На підставі договорів відбувається "систематичне незаконне переміщення вантажів через закриті пункти пропуску "Ізварине", "Довжанський "і" Червона Могила "Луганської митниці".

"Своїми діями російські підприємства грубо порушують міжнародні норми і правила та причетні до фінансового і матеріального забезпечення терористичних організацій на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей", - повідомляє СБУ.

Санкції передбачають заморожування активів, обмеження торгових операцій, часткове або повне припинення транзиту, польотів і перевезень по Україні.

Вперше Україна ввела санкції проти Росії у вересні 2015 року після возз'єднання Криму з Росією. У списку санкцій виявилися 388 фізичних осіб та 105 юридичних осіб. Пізніше Україна неодноразово поповнювала цей список.