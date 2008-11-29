Женские свитера и кофты – как выбирать и с чем носить?

Женские свитера и кофты являются классическим приложением каждого гардероба. Без этих вещей немыслимы прогулки в зимние и весенне-осенние месяцы, а также они отлично подойдут для встреч с друзьями или для повседневной носки на работу. Уютный, мягкий, стильный вязаный женский свитер отлично согреет в холода и даст ощущение защищённости, и стиля любой женщине. Модели женских кофт, представленные у нас - разнообразны, одной из самых уютных и является свитер. Его можно носить с различной одеждой, создавая неповторимые стильные образы.

Как выбрать

Свитера подойдут абсолютно любой женщине, независимо от её форм и роста. Отдавая предпочтения свитерам массивной вязки можно не только почеркнуть достоинства фигуры, но и скрыть некоторые недостатки. Удлинённые модели помогут визуально увеличить рост, а вот короткие модели подчеркнут стройные ножки и немного уменьшат.

Полные женщинам подойдут свитера крупной вязки насыщенных цветов, сделая образ ярким, при этом скроют недостатки фигуры.

Выбирая эту незаменимую вещь гардероба, стоит обратить внимание на воротник. Круглый вырез неплохо смотрится на женщинах, имеющих мелкие черты лица и небольшую шею. Тем, кто мечтает иметь пышную грудь нужно выбрать свитер с воротником-хомутом. Женщины с острым подбородком и прямыми волосами смогут сделать мягкий образ при помощи свитера с v-образным вырезом.

Очень большое значение имеет размер свитера. Никогда не стоит покупать свитер очень большого или слишком маленького размера. Есть модели, которые немного заужены, чтобы подчеркнуть талию и бёдра, есть наоборот свободный покрой, который придаёт образу воздушность и скрывает некоторые нюансы фигуры. Свитер, подобранный не по размеру, всегда выглядит смешно и нелепо с любой одеждой.

С чем носить

Сочетать даже массивный свитер с крупной вязкой можно абсолютно с любой одеждой:

очень мило и женственно выглядит укороченный свободный свитер, надетый на облегающее классическое платье с воротом или в дуэте с юбкой-карандашом;

классический образ — лёгкая рубашка с воротом, широкий свитер и брюки. Такое сочетание можно носить, как на деловую встречу, так и на обычную прогулку. А надев джинсы и кроссовки получится спортивный стиль;

длинные свитера отлично смотрятся как с облегающими штанами, так и с раскошёнными. При этом обувь может быть совершенно любой в зависимости от настроения женщины.

Свитера — одежда, которая всегда будет модной. С разнообразными модели можно ознакомиться здесь. Их можно носить дома, на улице, в офисе и даже на свиданиях. Стильные вещи всегда подчеркнуть индивидуальность и неповторимость, лёгкость и серьёзность — главное правильно найти сочетающуюся вещь.