Эндокостный имплантат до и после процедуры

Зубной имплантат представляет собой металлический стержень, расположенный внутри челюстной кости. Используется для поддержки одного или нескольких искусственных зубов.

Как осуществляется имплантация

При классическом подходе, имплантаты сперва фиксируются, а постоянные коронки, мосты или протезы устанавливается через несколько месяцев, когда наращенная кость стабилизирует конструкцию.

При одноэтапной методике постоянные зубы вживляются за одну процедуру. Выбор способа зависит от здоровья и возраста пациента, результат — от квалификации врача и уровня оборудования.

Например, имплантация зубов в имплантационных центрах Люми-Дент в Киеве https://www.lumident.kiev.ua/services/implantatsija-zubov проводится разными способами:

начинается с цифрового моделирования;

при необходимости, включает наращивание костной ткани;

завершается бескровной лазерной установкой;

операция длится 20-30 минут.

Решение о костной трансплантации принимается по результату оценки количества костной массы челюсти пациента. Реконструкция осуществляется в срок 3-12 месяцев.

Сложность операбельного вмешательства при имплантации незначительна. Иногда процедура выполняется под местным обезболиванием. Сеть стоматологических клиник Люми-Дент в Киеве практикует компьютерную анестезию. Во время операции пациент не чувствует боли, привыкание к новым зубам происходит за 7-10 дней.

После операции назначаются анальгетики, возможно, антибиотики. В день вмешательства важно воздержаться от курения, управления автомобилем и активного отдыха.

Частые вопросы об имплантатах

Обычно, людей волнует информация о приживаемости. Риски редки, связаны с плохой гигиеной полости рта, курением и хроническими обменными заболеваниями. Отторгнувшийся имплантат удаляется и вживляется повторно. При установке несколько корней и отторжении одного, врач может поставить мост или протез на прижившихся титановых стержнях.

Уход

Чистить зубы после протезирования несложно. Во рту появляются области, требующие внимания. Стоматолог информирует о правильном способе ухода. В обычной жизни новыми зубами пользуются как естественными здоровыми, пережёвывают любую пищу.

Хрупкость

В случае травмы, имплантаты уязвимы, как естественные зубы:

Если ломается внешняя коронка, её удаляют и заменяют. Если повреждается титановый стержень, то он может остаться в челюсти. Врач выполнит новую имплантацию рядом.

Поэтому, для тренировок в жёстком спорте, необходима защита.

В отличие от риска спортивной травмы, такая особенность, как бруксизм — непроизвольный скрежет зубами во сне, не повредит имплантаты. При бруксизме, до протезирования, устанавливается больше опор или врач выбирает материал, который способен выдерживать давление.

Стоимость

Затраты имплантата складываются из:

количества зубов для восстановления;

дооперационного лечения;

томографии, рентгена;

трансплантации кости;

использования временных мостов и протезов.

А также зависят от производителя материалов для протезирования, акций и скидок стоматологической клиники.

Ценовой диапазон бюджетных и дорогих имплантатов различается на 300-400%. Поэтому, получить идеальную улыбку могут люди с любым уровнем дохода.

Имплантаты — хорошо протестированное и зарекомендовавшее себя лечение. Время жизни новых зубов варьируется в пределах 10-20 лет. Период зависит от гарантий производителя материалов. В условиях правильного ухода новые зубы сохраняются дольше. Каждый случай индивидуален — зависит от здоровья человека и от соблюдения гигиенических рекомендаций.