Вивчення англійської мови на групових заняттях для дорослих

Трапляється, що досягнувши більш-менш зрілого віку, люди виявляють у своїй освіті значні прогалини, які заважають просуванню по службі та й просто комфорту в повсякденному житті. Часто це стосується знання англійської мови - загальноприйнятий спосіб міжнародного спілкування. Чи є причини відмовлятися від навчання, якщо ви вже вийшли зі шкільного віку та як організувати заняття?

Основна проблема для людей, які хочуть вивчати англійську мову в дорослому віці, є зовсім не брак часу або банальна лінь. Головна перешкода - це сумнів в своїх силах. Адже міф про те, що здібності до вивчення мов є лише у дітей, досить поширений. Всупереч заявам вчених, багато хто продовжує вірити в те, що з віком втрачається та "пластичність" розуму, яка і дозволяє освоювати нові навички. Але якщо детальніше вивчити питання, звернувшись до досліджень, то стає очевидною - у здорових людей розумових здібностей з віком не зменшується, навпаки, з'являється навичками систематизації інформації, простіше кажучи, людина вміє розкладати отриману інформацію по поличках. Якщо правильно вибрати методику, яка буде відповідати рівню, бажаних цілей і особистому складу характеру учня, то процес освоєння мови може бути таким же швидким, як у дітей.

Групові заняття англійським для дорослих

Найбільш поширена форма навчання для дорослих, що забезпечує хорошу швидкість сприйняття інформації, а також ефективне заучування нових правил і слів за рахунок спілкування учнів між собою - групові заняття.

Переваги занять в групах:

спілкування учнів один з одним закріплює навички практичного застосування іноземної мови;

групові заняття сприяють підвищенню самооцінки і позбавлення від мовного бар'єру;

розвиваються комунікативні навички.

Вивчення іноземної мови в складі групи для дорослих http://flashschool.dp.ua/dlya-vzroslykh/gruppovoe-obuchenie дозволяє людині оцінити власні навички вимови і порівняти їх з навичками оточуючих. Це ключова перевага перед індивідуальними і самостійними заняттями, які не завжди забезпечують учневі повноцінну впевненість в своїх силах. Крім того, групові заняття істотно дешевше індивідуальних занять з репетитором.

На сайті flashschool.dp.ua пропонуються ефективні курси англійської мови для вивчення в групах та надається допомога щодо швидкого визначення наявного рівня знань за допомогою експрес-тесту.

Існує кілька рівнів володіння англійською мовою:

Повний початковий. Цей рівень характерний для людей, які ніколи раніше не стикалися з вивченням англійської мови. Заняття в цьому випадку починається з азів, тобто з освоєнням алфавіту.

Beginner володіння базовими знаннями - зазвичай це дорослі, які вивчали англійську мову в школі, але зараз мало що пам'ятають, лише частково можуть відтворити алфавіт і знають кілька десятків слів.

Elementary характеризується повню відсутність мовної практики і набором лише базових знань.

Intermediate - цей рівень володіння мовою часто зустрічається у людей, які закінчили спеціалізовану школу або вже займалися з репетитором. Ознаками рівня є вміння спілкуватися на різні теми, правильна вимова і непоганий словниковий запас.

Upper-Intermediate передбачає вільну розмовну мову, розуміння і використання складних граматичних конструкцій, швидке читання англомовних книг, газет і журналів. Вважається, що людина з таким рівнем може жити і працювати (або вчитися) в країні носіїв мови.

Advanced - володіння мовою майже на тому ж рівні, що і носії. Дозволяє не тільки вільно спілкуватися, а й працювати синхронним перекладачем, адже по досягненню цього рівня учень може без помилок вибудовувати пропозиції будь-якої складності і стилістичної спрямованості (як письмово, так і усно) має словниковий запас на рівні своєї рідної мови, а також акцент.

Upper-Advanced - рівень володіння іноземної мови збігається зі знаннями в галузі рідної. Для того щоб досягти цього етапу в навчанні, потрібно провести в країні носіїв мови не один рік. Людина повинна розуміти мову будь-якого стилю і спрямованості (різні жаргонні вирази або, наприклад, спеціальні терміни модних субкультур) вміти легко оперувати ними, складаючи гарні пропозиції без стилістичних помилок.

Яку програму вивчення англійської вибрати?

Мабуть, кожна доросла людина, яка вирішила освоїти англійську мову, неодмінно переслідує якусь мету. Комусь володіння іноземною мовою необхідно в професійній діяльності, хтось збирається провести деякий час за кордоном, а хтось мріє вступити до закордонного вузу. Виходячи з намічених планів, належить вибрати одну з програм навчання.

Людям, які планують освоїти навички живого спілкування, підійдуть курси розмовної англійської. Вони припускають акцентування уваги на таких навичках, як сприйняття мови на слух і використання мови в повсякденних ситуаціях. Звичайно, в рамках такого курсу не залишають без уваги читання і письмову мову, але пріоритетним завданням залишається навчити вголос висловлювати свої думки.

Відвідувачами мовних курсів часто стають люди, чия професія передбачає спілкування з англомовними партнерами або колегами. Таким людям необхідні курси ділової англійської, де за допомогою грамотного викладача вони піднімають рівень володіння мовою до максимально вільного, удосконалюючи при цьому навички ведення переговорів і розуміння специфіки міжкультурних контактів.

Якщо в планах отримати сертифікат міжнародного зразка про знання англійської мови, то тут варто звернути увагу на спеціалізовані курси з підготовки до оксфордського мовного тесту.

Тривалість курсів відіграє не останню роль в освоєнні англійської мови. Розділяють два види занять - інтенсивні і тривалі. Якщо перші спрямовані на досягнення максимальної ефективності кожного уроку шляхом збільшення концентрації матеріалу і тривалості кожного заняття, то для других пріоритетним завданням є набагато більш глибоке вивчення мови і його особливостей.

Вибір програми по якій ведеться заняття, дуже важливий момент, від якого, в кінцевому рахунку, може залежати полюбите ви англійську чи ні, зможете її вивчити і чи будете вільно говорити, або ж вона назавжди залишиться чужою і незрозумілою. В навчальному центрі http://flashschool.dp.ua/ підбираються якісні та ефективні методики, які бездоганно зарекомендували себе, та навчальні матеріали, мета яких навчити застосовувати мову в реальному житті з першого заняття, розкласти «по поличках» всю граматику і переступити мовний бар'єр та страх говорити англійською.

Вивчати англійську мову в дорослому віці - це хороший спосіб придбати дійсно корисний навик, який може стати в нагоді в професійній сфері і в звичайному повсякденному житті. Починати вчитися не пізно ніколи, головне - мати мету і бажання її досягти.