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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Вивчення англійської мови на групових заняттях для дорослих
Трапляється, що досягнувши більш-менш зрілого віку, люди виявляють у своїй освіті значні прогалини, які заважають просуванню по службі та й просто комфорту в повсякденному житті. Часто це стосується знання англійської мови - загальноприйнятий спосіб міжнародного спілкування. Чи є причини відмовлятися від навчання, якщо ви вже вийшли зі шкільного віку та як організувати заняття?
Основна проблема для людей, які хочуть вивчати англійську мову в дорослому віці, є зовсім не брак часу або банальна лінь. Головна перешкода - це сумнів в своїх силах. Адже міф про те, що здібності до вивчення мов є лише у дітей, досить поширений. Всупереч заявам вчених, багато хто продовжує вірити в те, що з віком втрачається та "пластичність" розуму, яка і дозволяє освоювати нові навички. Але якщо детальніше вивчити питання, звернувшись до досліджень, то стає очевидною - у здорових людей розумових здібностей з віком не зменшується, навпаки, з'являється навичками систематизації інформації, простіше кажучи, людина вміє розкладати отриману інформацію по поличках. Якщо правильно вибрати методику, яка буде відповідати рівню, бажаних цілей і особистому складу характеру учня, то процес освоєння мови може бути таким же швидким, як у дітей.
Групові заняття англійським для дорослих
Найбільш поширена форма навчання для дорослих, що забезпечує хорошу швидкість сприйняття інформації, а також ефективне заучування нових правил і слів за рахунок спілкування учнів між собою - групові заняття.
Переваги занять в групах:
Вивчення іноземної мови в складі групи для дорослих http://flashschool.dp.ua/dlya-vzroslykh/gruppovoe-obuchenie дозволяє людині оцінити власні навички вимови і порівняти їх з навичками оточуючих. Це ключова перевага перед індивідуальними і самостійними заняттями, які не завжди забезпечують учневі повноцінну впевненість в своїх силах. Крім того, групові заняття істотно дешевше індивідуальних занять з репетитором.
На сайті flashschool.dp.ua пропонуються ефективні курси англійської мови для вивчення в групах та надається допомога щодо швидкого визначення наявного рівня знань за допомогою експрес-тесту.
Існує кілька рівнів володіння англійською мовою:
Яку програму вивчення англійської вибрати?
Мабуть, кожна доросла людина, яка вирішила освоїти англійську мову, неодмінно переслідує якусь мету. Комусь володіння іноземною мовою необхідно в професійній діяльності, хтось збирається провести деякий час за кордоном, а хтось мріє вступити до закордонного вузу. Виходячи з намічених планів, належить вибрати одну з програм навчання.
Людям, які планують освоїти навички живого спілкування, підійдуть курси розмовної англійської. Вони припускають акцентування уваги на таких навичках, як сприйняття мови на слух і використання мови в повсякденних ситуаціях. Звичайно, в рамках такого курсу не залишають без уваги читання і письмову мову, але пріоритетним завданням залишається навчити вголос висловлювати свої думки.
Відвідувачами мовних курсів часто стають люди, чия професія передбачає спілкування з англомовними партнерами або колегами. Таким людям необхідні курси ділової англійської, де за допомогою грамотного викладача вони піднімають рівень володіння мовою до максимально вільного, удосконалюючи при цьому навички ведення переговорів і розуміння специфіки міжкультурних контактів.
Якщо в планах отримати сертифікат міжнародного зразка про знання англійської мови, то тут варто звернути увагу на спеціалізовані курси з підготовки до оксфордського мовного тесту.
Тривалість курсів відіграє не останню роль в освоєнні англійської мови. Розділяють два види занять - інтенсивні і тривалі. Якщо перші спрямовані на досягнення максимальної ефективності кожного уроку шляхом збільшення концентрації матеріалу і тривалості кожного заняття, то для других пріоритетним завданням є набагато більш глибоке вивчення мови і його особливостей.
Вибір програми по якій ведеться заняття, дуже важливий момент, від якого, в кінцевому рахунку, може залежати полюбите ви англійську чи ні, зможете її вивчити і чи будете вільно говорити, або ж вона назавжди залишиться чужою і незрозумілою. В навчальному центрі http://flashschool.dp.ua/ підбираються якісні та ефективні методики, які бездоганно зарекомендували себе, та навчальні матеріали, мета яких навчити застосовувати мову в реальному житті з першого заняття, розкласти «по поличках» всю граматику і переступити мовний бар'єр та страх говорити англійською.
Вивчати англійську мову в дорослому віці - це хороший спосіб придбати дійсно корисний навик, який може стати в нагоді в професійній сфері і в звичайному повсякденному житті. Починати вчитися не пізно ніколи, головне - мати мету і бажання її досягти.
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