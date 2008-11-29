Рекомендации по выбору видеокамер для защиты периметра

Установка видеонаблюдения по периметру охраняемого объекта - один из наиболее распространенных способов применения данного типа систем безопасности. Однако, представленный на сегодняшний день в магазинах огромный выбор видеокамер наблюдения часто заводит покупателей в тупик. Как принять правильное решение и установить видеонаблюдение, которое будет эффективно справляться со своими задачами, мы расскажем вам в этой статье.

Первым делом, определим основные функции, на которые нужно обратить внимание при покупке видеокамер наблюдения для защиты периметра охраняемой территории. Понимание того, какие функции являются обязательными, а какие вам вряд ли когда-либо пригодятся, поможет максимально эффективно расходовать бюджет на безопасность.

Если у вас есть команда операторов, которые следят за ситуацией через мониторы, вам стоит рассмотреть возможность приобретения поворотных видеокамер наблюдения с функциями панорамирования, наклона и зуммирования. Такие видеокамеры наблюдения помогут отслеживать передвижения нарушителя границ периметра вашего объекта. Многие видеокамеры данного типа имеют функцию обнаружения движения, которая используется для перемещения объектива видеокамеры в нужное положение.

Если ваш бюджет не предусматривает возможности приобретения поворотных видеокамер наблюдения, камера с фиксированным объективом и функцией масштабирования изображений также может стать хорошим вариантом. Если оператор заметит подозрительную деятельность, то сможет приблизить изображение и более детально рассмотреть происходящее. Для этого, во-первых, можно использовать функцию цифрового увеличения. Многие IP-камеры с фиксированным объективом оснащены функцией цифрового масштабирования, которая позволяет получить крупный план исходного изображения. Это действительно удобная функция, однако, в зависимости от разрешения видеокамеры, результаты могут быть различными. Использование цифрового увеличения изображений в высоком разрешении позволит вам получить более четкие снимки с меньшей пикселизацией. Недостатком записи видео в высоком разрешении является потребность в большей емкости хранилища. Однако, многие производители уже предложили решение этой проблемы - технологию эффективного сжатия видео без потери качества. Во-вторых, вы можете использовать устройство с хорошим оптическим зумом, которое позволит в режиме реального времени приблизить изображение заинтересовавших вас объектов.

Поскольку видеонаблюдение за периметром должно вестись круглосуточно, вам нужно будет убедиться, что выбранное оборудование позволит вам получать качественные материалы и днем, и ночью. Системы видеонаблюдения чаще всего функционируют в достаточно сложных условиях освещения. Технология под названием “широкий динамический диапазон” (Wide Dynamic Range - WDR) делает изображение с темными и светлыми участками более сбалансированным. Функцию WDR можно обнаружить в оборудовании большинства производителей систем видеонаблюдения.

Чтобы получать пригодные для дальнейшего использования кадры даже в темное время суток, вам нужно будет купить видеокамеры наблюдения с инфракрасной подсветкой. ИК-светодиодами оснащены многие видеокамеры наблюдения, однако, также можно использовать и инфракрасные осветители, которые монтируются отдельно. Проверьте, насколько далеко действует инфракрасная подсветка - это поможет вам избежать слепых пятен.

Тепловизионные камеры также могут стать полезным дополнением к вашей системе безопасности. Тепловизоры способны обнаружить тепло человеческого тела даже на очень большом расстоянии, в полной темноте, в дождь и туман.

Определите поле обзора, чтобы контролировать только те области, которые вам нужны. Слишком широкое поле зрения означает слишком большой расход емкости хранилища и ширины полосы пропускания. Слишком узкое поле зрения означает слепые зоны и меньше времени для обнаружения и идентификации преступника.

Разрешение является еще одним важным фактором, влияющим на выбор. Высокое разрешение предоставляет больше деталей, но и требует большего объема памяти хранилища. В большинстве случаев самым оптимальным решением является использование 3-мегапиксельных или 4-мегапиксельных видеокамер.

Беспроводные видеокамеры наблюдения - не лучшее решение для защиты периметра, поскольку соединение может быть утеряно, и в этом случае вы потеряете важные кадры. Применение технологии передачи питания по сетевому кабелю Power over Ethernet (PoE) или использование традиционного источника питания 24 В позволят получить более гарантированный результат.