Как стать мастером по наращиванию ресниц

Офисная рутина быстро надоедает и иногда хочется кардинально сменить вид деятельности. Наращивание ресниц не только возможность научиться чему-то новому, но и создать свой полноценный небольшой и прибыльный бизнес.

Если хотите стать высокооплачиваемым мастером – наши советы помогут вам правильно пройти путь от новичка до профессионала.

Можно ли научится наращивать ресницы дома

В интернете можно найти множество обучающих видео и курсов по самостоятельному обучению наращиванию ресниц. Это плохая идея. Только лицензированные курсы с квалифицированными преподавателями помогут вам получить весь необходимый комплекс знаний, от теории и базовых правил до практики под руководством опытных лешмейкеров.

Вы же не пойдете лечить зубы к стоматологу, который научился профессии дома? Наращивание ресниц такая же ответственная процедура, которая может причинить вред клиенту и стать причиной множества негативных последствий. Риск остаться без хороших клиентов, которые не хотят наращивать ресницы у самоучки – самое простое, что может произойти. Некачественные материалы, несоблюдение правил безопасности, плохо выполненная работа – все это может привести к испорченной репутации вплоть до судебных разбирательств.

Поэтому записывайтесь на хорошие курсы и обязательно пройдите полное обучение. Вы научитесь правильно выбирать профессиональные материалы для наращивания ресниц высокого качества, узнаете все тонкости и правила процедуры, научитесь правильно пользоваться препаратами и инструментами, а также пройдете практику наращивания на моделях.

Сколько можно заработать на наращивании ресниц

Начинающие мастера начинают с небольшой суммы за работу. Это необходимо, пока вы будете набивать руку, повышать свои навыки и учиться работать быстро. В среднем классическое наращивание стоит 250-300 грн. В эту цену входит и стоимость материалов. Объемное наращивание начинается от 350 грн.

Снятие ресниц у начинающего мастера 50-70 грн. Коррекция - 150-200 грн.

Профессиональные мастера уже просят за услугу классического наращивания 450 грн, 2-3D объем – 550 грн.

Когда научитесь работать быстро, сможете зарабатывать больше в зависимости от количества клиентов в день. Если быстро наработаете свое портфолио и положительные отзывы – сможете поднять стоимость услуги.

Чем раньше вы заведете свою страничку в социальных сетях – facebook, Instagram и начнете выкладывать фото своих работ – тем быстрее соберете приличную базу клиентов.

Каким должен быть хороший лешмейкер

Хороший мастер никогда не перестает учиться и пробовать что-то новое. Новые техники, декорирование, новые материалы и средства, участие в конкурсах помогут вам продолжать развиваться и повышать свой профессионализм.

Опытным мастерам полезно проводить обучение и посещать специальные мастер-классы и семинары.

Помимо профессиональных качеств, нужно учится коммуникабельности, уметь налаживать контакты и правильно вести себя в конфликтных ситуациях. Хорошие мастера терпеливы и усидчивы – процедура может длиться до 4 часов, и от вас требуется не только аккуратно работать на протяжении всего времени, но и обеспечить комфортную атмосферу клиентке.

Что делать после курсов

Первое, с чем сталкиваются выпускники курсов – отсутствие своих клиентов. Это логично и не стоит бояться. Вы уже умеете правильно наращивать ресницы, у вас есть базовый набор материалов и инструментов, вы нашли подходящий кабинет для работы.

Ищите первых моделей среди друзей, родных и знакомых. Всегда найдутся желающие «рискнуть» за небольшую оплату. Обычно модели оплачивают только стоимость материалов.

Можно поискать моделей в группах на социальных площадках или опубликовать свое объявление в подходящих сообществах. Так делают все начинающие мастера, поэтому как правило, на подобные группы подписаны все любители нарастить ресницы недорого или бесплатно.

Не стесняйтесь просить первых и последующих клиентов оставить отзыв о вашей работе.

Обязательно заведите свои персональные страницы в популярных социальных сетях. Лучше сразу полноценно оформить все свои страницы, указать список услуг, стоимость, график работы, контакты и способы связи, адрес. Не лишним будет и указать, где вы проходили обучение и опубликовать все свои дипломы и сертификаты, подтверждающие вашу квалификацию.

Для начала попробуйте поработать в салоне, где владелец может взять на себя обязательства обеспечивать поток клиентов. Когда почувствуете, что готовы продолжать свою практику самостоятельно, можно поискать арендное место на выгодных для вас условиях. По отзывам лешмейкеров, не стоит оборудовать рабочее место дома и лучше не ездить на вызовы к клиентам домой, т.к. в таких условиях у вас не будет комфортно оборудованного рабочего места.

Читайте форумы, где мастера обсуждают проблемы и их решения, а также делятся опытом. И не бойтесь ошибаться. Умение делать правильно приходит с опытом. Главное правило, которому всегда нужно следовать - не навредить клиенту.