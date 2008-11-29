Підводні камені томосу: кому будуть належати церкви

Києво-Печерська лавра віддана за договором безстроково, і всі його умови церква дотримується.

Після отримання Томосу церкви можуть почати протистояння за святині.

За деякими прогнозами, рішення про надання Томосу - документа про автокефалію Української помісної церкви - можуть прийняти в середині жовтня. І чим гостріше очікування, тим більше розпалюються пристрасті. Чи не навколо Господа - він неподільний, навколо церковного майна. Намісник Почаївської лаври митрополит Володимир вже звернувся до парафіян із закликом захистити святиню від "онуків Леніна", які готуються захоплювати храми.

Ми спробували розібратися, звідки взялися побоювання і чи зможе Київський патріархат після офіційного визнання претендувати на храми Московського патріархату.

Війна за три кімнати

Спори, часом доходять до бійок, давно ведуться між парафіянами двох Церков. В кінці вересня черговий конфлікт спалахнув в райцентрі Богородчани. В Івано-Франківській єпархії заявили: місцева влада разом з "Правим сектором" силоміць увірвалися до митрополичих палат на території Свято-Троїцького храму і захопили їх, побивши священнослужителя.

Яблуком розбрату стали три кімнати у допоміжному приміщенні при колишньому католицькому костелі.

- Костел був наданий Українській православноій церкві (МП) в користування в 1991 році, - розповів глава Богородчанської райради Михайло Головчук. - Палати - а це окремий архітектурний об'єкт - передали дитячій музичній школі. Крім неї, там розташований відділ архітектури і соцстрах.

У 2001 році, за словами голови райради, три кімнати з комплексу виділили для церкви. Їх переобладнав під своє житло один зі священиків.

- Зараз батюшка там не живе. На засіданні райради було прийнято рішення повернути приміщення музичної школи. 28 вересня прийшла комісія - заступник голови районної адміністрації, місцеві депутати, представники громадськості. Це були законні дії, - стверджує Михайло Головчук.

На колишній католицький костел, а нині православну церкву замах, запевняє наш співрозмовник. Договір на користування архітектурним пам'ятником продовжується через кожні п'ять років.

Лаври розбрату

Історія в Богородчанах виявилася жменькою пороху, кинутої на тліюче вугілля. На початку серпня ЗМІ облетіли слова, сказані патріархом Філаретом (УПЦ КП) в інтерв'ю телеканалу "Прямий": "Ніякої власності Московський патріархат в Україні не має ... Коли буде тут Українська церква визнана, то Лавра - і одна, і друга - будуть передані Українській церкви ".

Двома тижнями пізніше в інтерв'ю "Ехо-Москви" Філарет як би пом'якшив свою позицію, заявивши, що рішення про перехід будь-якого храму УПЦ МП прийматимуть релігійні громади шляхом голосування.

"Ми принципово хочемо дотримуватися цього положення: ніякого насильства, а вільний вибір - або українська церква, або російська", - сказав патріарх.

Однак мова йде про два різних юридичних поняття - право власності та право оренди.

По суду і за статутом

За українським законодавством ні держава, ні юрособа не може зазіхати на майно релігійних організацій. Точно так же в світі ніхто не має права чіпати вашу власність, якщо ... не вважатиме, що вона - не ваша.

- Релігійні організації - це юридичні особи. Однюа юрособа може через суд оскаржувати право іншого на майно або право на його користування, - зазначає адвокат Іван Ліберман.

Таким чином, тяжби між двома Церквами не виключені. Як і суперечки за майно всередині приходу. Після отримання автокефалії частина прихожан МП може виявити бажання перейти в КП. чи не з порожніми, зрозуміло, руками.

- Поділ відбувається згідно зі статутом, без якого не може бути зареєстрована жодна релігійна організація, - каже Іван Ліберман. - Зазвичай у статуті значиться, що рішення приймається або більшістю голосів, або трьома чвертями голосів від кількості співзасновників.

Але всі ці норми, підкреслимо, відносяться тільки до майна, яким релігійні громади володіють на правах власності. А культові споруди, які належать до архітектурно-історичних пам'яток, у нас знаходяться у власності держави. Церква виступає всього лише орендарем.

Лавра віддана в безстрокове користування

Договір оренди може бути терміновим і безстроковим. Перший припиняє існування після закінчення терміну, другий може бути розірваний через суд, зазначає адвокат Іван Ліберман. Матеріальні питання у мирян і у святих отців вирішуються однаково.

Факт, що держава може розірвати договір на Києво-Печерську лавру, визнають і в УПЦ МП.

- Храмовий комплекс переданий Українкою православною церквою в безстрокове користування, - говорить головний юрист УПЦ отець Олександр (Бахов). - Щоб скасувати договір, необхідні підстави, а їх немає. Всі умови, всі охоронні договори з пам'яток архітектури Церква дотримується. Але підстави можуть бути надуманими.

На периферії ми вже маємо приклади, коли позбавляють можливості користування храмами, хоча воно підтверджено навіть в судовому порядку.

Дискусія поки йде на стриманих тонах. Але масла у вогонь підливають крикуни, від яких лунають заклики до захоплень храмів з одного боку і розганяють паніку з іншого. І тут вже правда потрібно звертатися до Бога, щоб за мирської війни не розпочалася церковна.

- Зараз дуже багато що залежить від центральної та місцевої влади. Потрібно говорити з людьми, витвережувати емоції, профілактувати радикальні виступи, - говорить релігієзнавець Ігор Козловський. - Держава повинна показати, що не допустить протиправних дій.

Як обиратимуть нового главу Церкви

На руки Томос про автокефалію повинен отримати новий глава Української помісної церкви. Після того як в Константинополі буде прийнято остаточне рішення, збереться об'єднавчий Собор архієреїв УПЦ КП та Української автокефальної православної церкви. Очікується присутність ряду архієреїв УПЦ МП. Священики виберуть патріарха більшістю голосів.

Як розповів в телеефірі патріарх УПЦ КП Філарет, на Соборі очікуються 41 архієрей від його Церкви, 12 архієреїв від УАПЦ і 10 архієреїв від МП.

"Якщо Томос буде прийнятий 9-11 жовтня цього року, то в жовтні ми можемо скликати цей Собор", - розраховує Філарет.

УПЦ КП вже заявила, що буде висувати кандидатуру Філарета на главу Української помісної церкви. Але він - не єдиний претендент.

- Буде не одна і не дві кандидатури, - каже релігієзнавець Ігор Козловський. - Кого висунути, зараз обговорюється з екзархами, які надіслані в Україну Константинополем.

З чуток з достатньо надійних джерел, конкурентом Філарета на соборі буде митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко) - особистий секретар предстоятеля УПЦ Володимира. Після смерті Блаженнішого Драбинко увійшов в конфлікт з Московським патріархатом. Зараз він є лідером проукраїнського крила в МП, одним з пропагандистів помісної церкви.