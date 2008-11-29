Що таке катаракта та як її лікувати?

Про те, що таке катаракта, чому вона виникає і як її лікують, розбираємося з доктором медичних наук, офтальмологом, ведучим телеканалу «Доктор» Христо Перікловічем Тахчиди.

Багато людей зрілого та похилого віці з часом відзначають, що їх зір погіршується - приблизно в 30-40% випадків це виявляється пов'язано з катарактою, помутнінням кришталика. Кришталик швидко мутніє через порушення обмінних процесів, обміну речовин усередині ока. Катаракта зазвичай виникає не раніше 40 років, проте в останні роки спостерігається омолодження захворювання. Приблизно у 60-90% людей старше 60 років діагностують катаракту.

Якщо не лікувати катаракту, то зір поступово знижується і може досягти стану, коли пацієнт не зможе розрізняти предмети, тобто сліпота. Крім цього розвиток катаракти може привести до ускладнень: появи та прогресування короткозорості (за рахунок набухання речовини кришталика); вторинної глаукоми; іридоциклітах; руйнування капсули кришталика з вивихом мутного ядра. Зараз згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в світі проживає близько 20 мільйонів чоловік, сліпих через катаракту.

Більшість пацієнтів здійснюють типову помилку - при погіршенні зору, появі розпливчатої, нечіткої картинки, вони не звертаються до лікаря, а вирішують почекати і поспостерігати. У нас існує така думка і серед пацієнтів про те, що катаракта повинна дозріти.

В результаті виявляється, що пацієнти протягом кількох років ходять з дискомфортним для них зором - їм складно виконувати свої робочі обов'язки, просто щось робити в побуті. Як тільки при катаракті з'являється відчуття зниження зору і при цьому воно порушує нормальну розмірене життя, треба вирішувати питання про оперативне втручання.

Катаракта лікується оперативно. Технологія проведення операції на сьогоднішній день відпрацьована, операція високотехнологічна, дуже надійна і абсолютно безболісна процедура. Здійснюється вона через мікропрокол, триває близько 15 хвилин. Спочатку необхідно видалити помутнілий кришталик, а потім, після цього, встановити штучний - лінзу.

Штучні кришталики робляться із спеціальних оптичних матеріалів, останнім часом - з м'яких с полімерів (акрилу, силікону). Основне їх призначення - заміна природного кришталика для фокусування чіткого зображення на сітківку ока. Кожному хворому індивідуально розраховується сила кришталика, потрібна саме для його ока. Виробництво і поставка штучних кришталиків в клініки здійснюється за їх силовими характеристиками, тобто по діоптріям.

Після операції пацієнтам не потрібно накладення швів, знаходження в стаціонарі, немає дискомфорту і неприємних больових відчуттів. Післяопераційні обмеження мінімальні і вони практично не змінюють звичний уклад життя пацієнта.

Чим раніше зробити операцію, тим простіше вона проходить. Початкове помутніння кришталика усунути простіше, ніж повне. На ранніх стадіях операція проходить швидше, ефективність набагато вище і найголовніше, людина не страждає кілька років відсутністю якісного зору.

Найважливішим є розрахунок штучного кришталика. Коли все розраховано правильно, то буквально через годину-другу після операції пацієнт починає бачити якісно, зір повертається до 100%, навіть якщо до операції він був на рівні 30-40%. Після операції багатьом пацієнтам окуляри стають більше не потрібні.

Багато пацієнтів після операції кажуть, що зір стає настільки яскравим і чітким, що їм доводиться заново звикати до всього цього, а, між тим, такий - барвистий і об'ємний зір - це норма, він таким і має бути. Пацієнти просто забувають про те, що раніше, до того як кришталик помутнів, вони так і бачили.

Пацієнтам необхідно пам'ятати і інше. Як показує практика, переважна більшість людей стикаючись в своєму житті з симптомом зниження зору, вважає, що це катаракта і як правило не поспішають здатися офтальмологам. Думають, що завжди встигнуть здатися і, відповідно, прооперуватися, адже це зробили багато їх знайомих і все у них нормально.

На превеликий жаль така самодіагностика нерідко закінчується сумно, хворий приходить «з нібито катарактою», а там виявляється зовсім інше захворювання очей. І допомогти цій людині через пізнє звернення стає вже неможливо. Пам'ятайте, що практично всі захворювання очей протікають з зниженням зору, а тому краще зайвий раз показатися лікарю, ніж запустити хворобу!