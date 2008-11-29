Памперсы для взрослых: как сделать верный выбор в магазине «СУХО»

Человек нуждается в комфортных условиях жизни, особенно если он не здоров или прикован к инвалидной коляске или постели. Не всегда удобно пользоваться медицинской уткой, лучше применить памперсы для взрослых. Памперсы производятся в соответствии с весовой категорией и объемами больного. Также важен уровень впитываемости. Все товары в каталоге на сайте https://cyxo.kiev.ua/podguzniki-pampersy-dlya-vzroslyx.html можно отфильтровать по нужным параметрам.

Как выбрать памперс для взрослого

Одноразовые трусики для взрослых следует выбирать исходя из:

формы;

материала;

способа фиксации;

наличию вкладышей.

Памперсы для взрослых в большом ассортименте предлагает компания «СУХО». Сделать заказ не сложно. Зайдя в каталог необходимо подобрать нужный товар и оформить заказ. Оплата производится с помощью карты или при доставке курьеру. Заказ доставляется в короткие сроки. Если отпала необходимость в использовании изделий, предусмотрен возврат, но при наличии целостности упаковки.

Подгузники представляют собой изделие из нескольких слоев, которые заменяют нижнее белье, даря лежачему больному чистоту и комфорт. Грамотно подобранный памперс не будет раздражать кожный покров пациента и не доставит дискомфорта.

Одноразовые подгузники отличаются ценовой категорией и качеством. Чтобы подобрать подходящий, рекомендуется попробовать изделия разных фирм. Производители зачастую используют разные технологии, стоимость не всегда играет важную роль.

В каких случаях используются памперсы для взрослых

Нижнее многослойное белье для взрослых используются в разных ситуациях, например:

Преклонный возраст;

После хирургических операций, когда пациенту необходим постельный режим;

Недержание;

Травмы, ограничивающие подвижность человека.

Уровень впитываемости подгузников для взрослых

Впитываемость памперса для взрослых зависит от объема выделений. Производятся изделия для дневного и ночного использования. Максимальный уровень впитываемости подходят для особо тяжелых случаев, минимальный – для легкой формы недержания. Количество подгузников зависит от фирмы производителя, приобретать памперсы нужно исходя из нужд больного. Если человек не пользуется ими регулярно, нет необходимости приобретать большую упаковку.

Форма подгузников для взрослых

Производители позаботились о потребителях и создали разные формы подгузников. В ассортименте компании покупатель найдет памперсы открытой формы (изделия без застежек полностью открыты). Закрытые подгузники частичной формы дают возможность коже больного «дышать». Памперсы оснащены эластичным поясом. Классическую модель можно сравнить с обычными детскими впитывающими трусиками, с бортиками и липучками, позволяющими «подгонять» подгузник под нужный размер. Впитывающие трусики – используются людьми, способными передвигаться самостоятельно. Подходят для человека, страдающего недержанием, напоминают традиционное нижнее белье со впитывающим слоем.

Как определиться с застежкой на подгузниках

Застежки на одноразовых памперсах для взрослых изготавливаются на липучках или резинке. Подгузники на липучках удобно снимать, они подходят для лежачих больных. Подвижным людям рекомендуется использовать памперсы на резинке. Они не сползают, и даже лежащий человек сможет самостоятельно сменить такое белье (при условии, что у него есть возможность двигаться).

Полезный совет

Используя специальные защитные вкладыши совместно с памперсом, можно сэкономить на количестве подгузников. Они разделяются на мужские и женские изделия, имеют разную анатомическую форму. Продаются вкладыши отдельно, имеют защитные борта, хорошо впитывают, незаметны под основной одеждой, не раздражают кожу. Благодаря липкой ленте изделия хорошо крепятся к памперсам или трусикам.