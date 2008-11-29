Як Сахара може забезпечити енергією весь світ

Сонячні та вітряні електростанції, розташовані в пустелі Сахара на півночі Африки і належні виключно існуючі технології, можуть виробляти достатньо електроенергії для задоволення потреб усього світу. Ця кількість електроенергії становить близько 21 терават-годин.

В якості додаткової переваги ці електростанції також збільшать кількість опадів в посушливому регіоні Сахель, тим самим сповільнюючи стійкий наступ пустелі на південь.

До такого висновку прийшли вчені з допомогою суперкомп'ютерів, пише OilPrice.com. Команди з Університету Меріленда і Університету Іллінойсу провели дослідження, частково фінансується китайським урядовим закладом. Результати були опубліковані в журналі Science в цьому місяці.

Труднощі, мабуть, крім фінансування, будуть пов'язані з фактичним будівництвом. Гігантські будівельні проекти в несприятливому кліматі майже завжди представляють проблему.

Німецький консорціум DESERTEC в 2009 році запропонував проект з побудови системи сонячних електростанцій в Сахарі, заснований на роботах 1980-х рр. На основі своїх досліджень консорціум представив перспективні фінансові прогнози. Його акціонерами були найбільші середземноморські інфраструктурні та електроенергетичні компанії, а також State Grid Corporation of China. Однак до травня 2013 року проект стали вважати близьким до провалу.

Вітряні і сонячні проекти можуть привести до "ненавмисних наслідків" для навколишнього середовища, заявили дослідники з Іллінойсу і Меріленда. У випадку з Сахарою, однак, наслідки у вигляді більшої кількості опадів можуть бути корисними.

Вітряні і сонячні електростанції змінюють шорсткість і відбивну здатність земної поверхні. Це викликає підвищення температури - останнє, що потрібно Сахарі. Однак підвищення температури також збільшує ймовірність опадів, фактично подвоюючи їх в цьому особливо посушливому регіоні. Це в свою чергу призведе до більш активного росту рослинності.

Автори дослідження не торкнулися цілий ряд проблем: соціальних, політичних, ділових і технологічних. Будівництво сонячних і вітряних електростанцій в пустелі Сахара, а потім постачання електроенергії тим, хто її потребує, є складним завданням.

Неясно, змогли б відносно невеликі європейські та американські енергетичні компанії впоратися з проблемою такого масштабу або розробники сахарського проекту, якби такий з'явився, запропонували б цей амбітний проект китайцям в рамках їх ініціативи "Один пояс - один шлях". З точки зору політики Китай не приховує свого інтересу до Африки