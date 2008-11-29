Лондон залишиться світовим фінансовим центром і після Brexit

Опитування, проведені агентством, показують, що в Лондоні перенесення робочих місць у фінансовому секторі сповільнилося, ціни на нерухомість стабілізуються, а Великобританія нарощує обсяги операцій на міжнародному валютному ринку.

Reuters знову перевіряє пульс у Лондона. У третьому за рахунком трекері, опублікованому агентством, стан столиці Великобританії напередодні Brexit оцінюється по ряду параметрів. Враховується кількість робочих місць, ціни на комерційну нерухомість, відкриття барів і ресторанів, використання громадського транспорту.

Опитування агентства показали, що в деяких областях спостерігається уповільнення, зате інші, незважаючи на невизначеність ситуації (переговори по Brexit ще не завершені, і до сих пір невідомо, чи буде угода), процвітають.

Комерційна нерухомість

За даними одного з найбільших гравців на ринку комерційної нерухомості в Великобританії - Savills, вартість оренди нерухомості в Лондоні впала на 6% за перші шість місяців року, знизившись до £ 75 на квадратний фут з £ 78 в III кварталі 2016 г. При цьому ціни на оренду на 1% більше, ніж в червні 2016 року, коли Великобританія проголосувала за Brexit.

"Це, безумовно, набагато краще, ніж ми очікували 12 місяців тому, і значно краще, ніж ми очікували 24 місяці тому", - коментує ситуацію Мет Оуклі, керівник відділу європейських комерційних досліджень в сфері нерухомості Savills.

Хоча ціни на нерухомість і рівень оренди сповільнилися, кількість барів і ресторанів, відкритих в найстарішому фінансовому районі Сіті, знаходиться на рекордному рівні, а фінансисти "товпляться в аеропорту", прибуваючи в Лондон, хоча начебто повинні залишати його.

Робочі місця

Опитування Reuters показало, що фінансові роботодавці перебазовували з Лондона приблизно кожне десяте з 5800 робочих місць. Всього за кордон перенесли 630 робочих місць у фінансовій сфері. Показник виявився набагато нижче того, про що заявлялося в перші місяці після голосування.

Багато банкірів і політики передбачали після червневого референдуму 2016 р що вихід з ЄС викличе масовий вихід робочих місць і бізнесу і завдасть нищівного удару по позиції Лондона як світового фінансового центру.

Але в міру наближення дня Brexit кількість робочих місць, які, за словами британських фінансових установ, вони очікують перемістити в разі "жорсткого" Brexit, склало близько 5800. Цей показник всього на 500 більше, ніж у минулому опитуванні в березні. При тому, що було опитано більша кількість організацій. А у вересні 2017 р учасники опитування говорили про можливе перенесення близько 10 тис. робочих місць.

"Результати опитування показують, що Лондон, який протягом століть був важливою артерією для грошових потоків по всьому світу, ймовірно, залишиться найбільшим в світі центром міжнародних фінансів. Нью-Йорк за деякими мірками більше, але він більше зосереджений на американських ринках, в той час як Лондон фокусується на міжнародній торгівлі ", - відзначає Reuters.

Валютний ринок

Ще один виклик скептикам від британських островів: за два роки після голосування по Brexit Лондон розширив свою присутність в глобальній торгівлі валютою. Аналіз Reuters показує, що обсяги торгів на ринку Forex в Великобританії виросли на 23% до рекордного середньодобового показника в $ 2,7 трлн. (£ 2,1 трлн фунтів) в квітні 2018 року порівняно з квітнем 2016 г. Ці темпи вдвічі вище, ніж у найближчого суперника, США, який наростив обсяг на 11% до $ 994 млрд, в основному за рахунок Нью-Йорка.