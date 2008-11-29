Заблокувався сейф, що робити?

Сейф на те і сейф, щоб ніхто сторонній не зміг його відкрити. Так, це надійне сховище для цінних речей, і найнадійніше в сейфі – навіть не його стінки, а замок. Ось тільки буває так, що надійність замку стає істотним недоліком – у тих випадках, коли заблокувався сейф, і його не може відкрити навіть власник.

Так, так трапляється, причому, з усіма сейфами, як з електронним, так і з механічним замком. З яких причин може заблокуватися механізм?

Найчастіший варіант – власник забув код від замка. Так буває, якщо сейфом користуються рідко – не дивно, що код може просто вилетіти з голови. А якщо він ще й не записаний ніде (для надійності), то проблема стає істотною.

Другий, не менш поширений випадок – загублений ключ від замка. А запасний-в сейфі (так буває) або запасного ключа немає взагалі.

У сейфів з електронним замком причиною блокування може стати звичайна батарейка – від неї живиться замок, і, якщо батарейка сідає, замок, природно, не відкриється. Потрібно сказати, що замок попереджає заздалегідь про те, що заряд батареї сідає, і її потрібно поміняти, але в багатьох випадках своєчасну заміну батареї не проводять.

Отже, у вас заблокувався сейф, що робити? Незалежно від того, якої фірми сейф, а може взагалі, старий, ще «тих часів» - викликайте фахівця. Тому що тільки фахівець, майстер з досвідом і наявністю необхідних інструментів, зможе розблокувати сейф без пошкодження замка.

Що не потрібно робити? Намагатися розкрити сейф самостійно. Ні, якщо у вас є кілька годин в запасі і бажання купити новий сейф, можете спробувати розкрити його стінку, з допомогою інструменту. Сейф буде безнадійно зіпсований, часу і зусиль буде витрачено багато, та й ризик пошкодження вмісту сейфа досить високий.

Можна звернутися і до "майстра", який не має достатнього досвіду. Мінімум-сейф не буде розкритий. Максимум-сейф буде пошкоджений.

Якщо ж хочете зберегти сейф, звертайтеся в sinaigroup.com.ua/vskrytie-seyfov, де дійсно досвідчені майстри, вони знають, як акуратно і грамотно розблокувати будь сейф. Електронний або механічний (лімбовий) замок – без різниці, вони впораються з будь-яким. Для цього у них є не тільки досвід та знання, але і необхідне обладнання, для професіоналів.

Отже, заблокувався сейф, як відкрити? Все дуже просто. Телефонуйте у SINAI Group, описуєте проблему, вказуєте терміновість (розблокують сейф терміново, якщо це необхідно), і чекаєте майстра, який зробить все швидко і акуратно не заподіявши жодної шкоди ні самому замку, ні полотну сейфа.

При необхідності, майстер проведе і інші операції – перекодовує замок, якщо це технічно можливо, замінить сівшу батарею в електронному замку, або сам замок. Ви можете розраховувати на всі послуги в цій галузі і не хвилюватися про результат – він в будь-якому випадку буде позитивним.

Ситуації, коли сейф з електронним кодовим замком виявився заблокованим, не так вже й рідкісні. Як правило, виробники в таких випадках радять використовувати болгарку, що призведе до необхідності походу в магазин за новою покупкою. Тим часом, якщо сейф не реагує на комбінації клавіш - це не проблема для досвічених і кваліфікованих майстрів.

Слід зазначити, що вартість наших послуг цілком демократична, фахівці допоможуть в цілодобовому режимі, роблячи, в тому числі, аварійне відкриття сейфів.