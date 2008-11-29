Санатории на Черном море. Когда лучше ехать?

Несомненно лучшая пора для морского отдыха - это лето. Санатории на Черном море в этот период переполнены людьми, на пляже сложно занять свободное местечко, а цены часто завышены слишком сильно. Если вашей целью является посетить санатории с лечением , то не стоит ограничиваться одним летом. Более того, при некоторых заболеваниях лучше будет выбрать более прохладный период. Например, осень или весну. При проблемах с сердцем больные тяжело переживают жару и пляжные отдых вовсе не пойдет на пользу.

Так когда же лучше выделить время для восстановления своего здоровья? На что стоит обратить внимание? В этой статье мы постараемся помочь вам с выбором.

в первую очередь, конечно, на состояние своего здоровья. Если вы выбираете путевки в санатории с лечением, то скорее всего можете получить консультацию у своего лечащего врача. Многие диагнозы не являются преградой для пребывания на знойной жаре, но при некоторых это не желательно. И, если вы сейчас подумали о том, что в обычной жизни вы же как-то переживаете лето, то здесь все-таки не стоит пренебрегать этим. Ведь вы будете проходить лечение и организму нужны силы на восстановление здоровья, а не сохранение сил на борьбу с высокой температурой воздуха.

финансовая сторона. Летом путевка в санатории на Черном море дороже, чем той же весной и осенью. И, если в мае и сентябре уже придется раскошелиться, то отправляясь в поездку в октябре или апреле можно сэкономить. Конечно, это будет не классический морской отдых с пляжем, т.к. погода на украинском побережье в это время не позволит насладиться плаванием.

рабочий график. Многие работающие граждане, увы, не всегда в силах назначить дату отпуска самостоятельно. И, если он приходится на холодный январь, то и в это время можно отправиться к морю. И не обязательно за границу. Многие санатории на Черном море принимают гостей круглый год. Например, лечебный санаторий “Борисфен” имеет свою собственную котельную и не зависит от городских коммуникаций. Благодаря этому в номерах и лечебных корпусах очень тепло даже в самые лютые морозы. На территории находится крытый бассейн, так что поплавать даже зимой вам точно удастся.

Ориентируйтесь на свой график, здоровье и финансовое положение. Вполне возможно в целях оздоровления посетить побережье и в холодное время года, а за пляжными развлечениями отправиться летом. К тому же не стоит забывать, что море прекрасно в любую пору года. И многие люди никогда не видели его ранней весной или зимой. Может, пора изменить ситуацию?