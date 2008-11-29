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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Санатории на Черном море. Когда лучше ехать?
Несомненно лучшая пора для морского отдыха - это лето. Санатории на Черном море в этот период переполнены людьми, на пляже сложно занять свободное местечко, а цены часто завышены слишком сильно. Если вашей целью является посетить санатории с лечением, то не стоит ограничиваться одним летом. Более того, при некоторых заболеваниях лучше будет выбрать более прохладный период. Например, осень или весну. При проблемах с сердцем больные тяжело переживают жару и пляжные отдых вовсе не пойдет на пользу.
Так когда же лучше выделить время для восстановления своего здоровья? На что стоит обратить внимание? В этой статье мы постараемся помочь вам с выбором.
Ориентируйтесь на свой график, здоровье и финансовое положение. Вполне возможно в целях оздоровления посетить побережье и в холодное время года, а за пляжными развлечениями отправиться летом. К тому же не стоит забывать, что море прекрасно в любую пору года. И многие люди никогда не видели его ранней весной или зимой. Может, пора изменить ситуацию?
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