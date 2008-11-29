В Україні не заборонено приховувати подвійне громадянство - МЗС Угорщини

Громадяни України не вчиняють злочин, якщо не повідомляють про те, що вони також мають паспорт іншої країни.

Про це заявив прес-секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер, йдеться в повідомленні на сайті уряду Угорщини.

Таким чином Менцер прокоментував обурення Києва, викликане тим, що угорські консули роздають громадянство українцям і інструктують їх, як приховувати свої угорські паспорти і як маніпулювати з документами на кордоні.

"Міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто зустрівся зі своїм українським колегою в середу в Нью-Йорку в рамках засідання високого рівня 73-й Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. На зустрічі міністр закордонних справ України визнав, що в Україні не існує закону, що забороняє громадянам мати паспорт з іншої країни. Крім того, законом не заборонено надання паспорта іншої країни, і не є злочином, коли хтось не повідомив про те, що він також має паспорт іншої країни ", - заявив Менцер.

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини "не може бути заляканий" в суперечці з Україною про подвійне громадянство, зазначив Менцер. Київ наполягає, що не дозволяє видачу угорських паспортів на Закарпатті.

Менцер додав, що "кілька днів тому глава Закарпаття заявив, що, половина членів парламенту України є подвійними громадянами, і відповідно нападки на угорців неприйнятні".

Будапешт повторив свою погрозу: якщо Україна вишле угорського консула в Берегово, Будапешт вишле українського консула.

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили відео, на якому українцям роздають паспорти Угорщини в консульстві Угорщини в Берегові з проханням не повідомляти про це українську владу.

"Клянуся, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, буду захищати і служити Угорщині. Хай допоможе мені Бог", - тричі повторюють громадяни текст клятви на угорській мові на тлі угорського прапора.

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