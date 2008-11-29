Австрийские шторы и их применение в интерьере

Сейчас возвращается мода на классические подъемные шторы, задергивающиея легким движением руки благодаря современному механизму. К этой категории относятся австрийские шторы с эффектными драпировками, напоминающие по внешнему виду французские и римские. Они сохранили черты классического стиля и вписываются в любой современный интерьер.

Особенности

Австрийские или фестонные шторы - это полотно ткани с волнообразными складками. Но в отличие от французских, драпировки начинаются не от самого верха. При помощи подъемного механизма поднимается только нижняя часть, образуя сборки. В расправленном состоянии полотно становится абсолютно ровным.

Основной упор делают не на дворцовую роскошь, а практичность. В зависимости от выбранного карниза, красивые австрийские шторы только поднимаются вверх или еще и отдергиваются в бок. Они оснащены современным механизмом и управляются, как жалюзи. Поскольку конструкция таких занавесок достаточно сложная, изготовление лучше доверить специалистам. Дизайнеры подберут вариант, который подстроится под интерьер по расцветке и размерам.

В каком интерьере штора лучше смотрится

Фестонные занавески рассчитаны на просторные помещения, но при их можно приспосабливают и для маленьких комнаток.

Посмотреть фото готовых решений от профессиональных дизайнеров можно на странице салона штор. Преимущество таких штор - экономия свободного пространства в комнате. В классическом варианте их вешают в гостиной, сочетают с ламбрекеном и портьерами. Закрывая помещение от солнца и посторонних взглядов, они создают торжественную атмосферу.

Драпировки предстанут во всей красе в хорошо освещенной комнате, поэтому обязательно устанавливают достаточное количество светильников. В супружеской или женской спальне округлые линии драпировки создадут уютную атмосферу. Но в комнате холостяка они смотрятся странно.

На кухне длинные портьеры не вешают, ведь они испачкаются. Австрийские шторы за счет механизма поднимают повыше, и брызги масла или воды не страшны. Для классического направления или барокко подойдут занавески с большим количеством оборок. Шторы используются и для интерьеров хай-тек, лофт и других подчеркнуто современных стилей. Но они имеют минимальное количество складок.

Какие ткани подойдут

Текстиль выбирают однотонный, чтобы акцентировать внимание на драпировках. Удачно смотрится мелкий цветочный рисунок. Крупные цветы, наоборот, потеряются в складках. Бывают исключения, крупный абстрактные рисунки гармонично выглядят в детской.

Если хочется сделать комнату воздушной, стоит обратить внимание на тюль. Для спальни, где люди стремятся создать уединенную атмосферу, подойдет плотный сатин или велюр. В комнате для приема гостей используют изысканные ткани - органзу, тафту, батист и другие. Для кухни в духе кантри выбирают лен и другие натуральные материалы. При декорировании задействуют различные виды текстиля, но не рекомендованы жесткие ткани, плохо поддающиеся драпированию.

Где купить

Занавески создают настроение и придают изюминку интерьеру. Австрийские шторы представлены широким многообразием, но подобрать подходящий вариант для дома не просто. На сайте oboi.com.ua предлагается пошив австрийских штор на заказ для окон любой конфигурации. Обратившись в фирму с филиалами в Киеве и Харькове, клиент воплотит любые идеи и выберет понравившуюся ткань. Специалист учтет все пожелания и предложит шторы, которые впишутся в интерьер и будут отвечать пожеланиям заказчика на 100%.