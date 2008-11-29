Чому квіти краще замовляти в інтернеті?

З яких же причин краще купувати квіти в інтернет-магазині, ніж в квіткових кіосках чи магазинах, що поблизу?

Причина перша: Економія часу.

Часто трапляються такі ситуації, коли не вистачає часу на те, щоб зайти навіть в найближчий магазинчик і вибрати букет.

Тут вас виручить інтернет-магазин. Більшість служб доставки працюють цілодобово, і, як правило, є можливість отримати букет в день замовлення. За вами залишається лише мала частина: вибрати найкрасивіший варіант і оформити покупку. Квіти доставлять в потрібний час і місце, що значно заощадить час і сили, які вам ще знадобляться для інших важливих справ.

Якщо ви замовили квіти в інтернет-магазині, вам не доведеться бігати стрімголов у пошуках квіткового кіоску.

Причина друга: Анонімність.

Ще одна перевага інтернет-магазину - анонімність. Вона дає можливість подарувати квіти об'єкту захоплення, залишивши особу відправника в секреті. Людина, що отримала букет, не дізнається, хто надіслав цей подарунок, якщо тільки самі потім не визнаєте. Доставка квітів на будинок інкогніто овіяна пеленою загадковості, і, приклавши до букету таємничу записку, ви можете пробудити надзвичайну цікавість.

Анонімна доставка квітів хороша на початку «цукерково-букетного» періоду, коли ви ще мало знайомі і хочете «підігріти» інтерес дівчини.

Про безпеку ваших даних можете не турбуватися: інформація про замовлення недоступна третім особам.

Отримавши букет від анонімного відправника, дівчина буде приємно здивована.

Не завжди є можливість або бажання дарувати квіти особисто: ви, наприклад, перебуваєте далеко, соромитеся побачивши свою кохану або просто боїтеся зробити перший крок. Тоді на допомогу приходимо ми - квіткові друзі! Ми передамо ваші теплі почуття за допомогою чарівного букета.

Причина третя: Професіоналізм.

Працюють виключно професійні флористидля яких важлива репутація. Вони збирають букет безпосередньо перед доставкою. Тому такі букети довго не в'януть, а тільки радують око своєю красою.

Коли ви оформляєте покупку квітів онлайн, ви можете стежити за виконанням замовлення від його оформлення до моменту доставки квітів у вказане місце. При цьому ви можете отримати фото з доставленим букетом і переконатися, що одержувач отримав ваш подарунок.

Дізнатися, наскільки хороший і надійний інтернет-магазин просто: на сайте можна знайти і прочитати відгуки покупців. І, замовляючи доставку квітів, важливо звернути увагу на гарантії, які дає магазин.

Причина четверта: Багатство вибору.

Знайдуться не тільки класичні, але і самі екзотичні квіти для будь-якого випадку.

Букет квітів і м'яка іграшка - відмінне поєднання для подарунка з приводу і без.

Крім квіткових композицій в інтернет-магазині можна вибрати м'яку іграшку, кошик з фруктами, з чаєм або квітково-цукерковий кошик. При цьому визначитися з вибором буде нескладно: на сайтах завжди є підрозділи, де представлені як традиційно жіночі подарунки, так і чоловічі, а також набори, створені спеціально для дітей.

Квіти завжди дарують особливій людині, тому і букет неодмінно повинен бути особливим.

Тістечка «Макаронів», прикрашені живими квітами, стануть прекрасним подарунком

Причина п'ята: Доставка по всьому світу.

Широка географія доставки - дуже важлива і зручна перевага інтернет-магазину квітів. Уявіть, як приємно буде дівчині отримати від вас шикарний букет, якщо вас розвела доля і ви перебуваєте в різних куточках світу.

До того ж, доставка квітів кур'єром завжди виглядає красиво: де б не перебував одержувач, момент дарування буде ефектним і презентабельним. Тут в нашу користь грає несподіванка - отримати шикарний букет особливо приємно, якщо його не чекаєш.

І пам'ятайте, для любові немає меж: навіть якщо кохана поїхала вчитися на інший континент, є можливість розповісти її про свої почуття, відправивши квіткову композицію, яка передасть ніжність на відстані.