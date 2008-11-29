Україна обігнала Європу з будівництва нового житла

Лідерами за обсягами зростання в будівництві стали регіони, а не столиця.

Хоч у чомусь ми змогли перевершити Європу. Через будівельний бум Україна обігнала ЄС за кількістю нових квартир на душу населення. Як повідомляє видання "Новий час", в Україні число нових квартир на жителя країни становить 2,9 квартири на 1 тисячу осіб. В ЄС цей коефіцієнт дорівнює 2,8.

"При цьому вітчизняні забудовники за рік прискорилися на 13% в справі введення в експлуатацію нового житла, досягши рівня в 5,9 мільйона квадратних метрів - саме стільки вони здали в 2017 році", - сказано в повідомленні.

Де будують найбільше

Якщо звернутися до даних профільного міністерства, то за підсумками січня - серпня 2018 року в Україні було виконано будівельних робіт на 73,2 мільярда гривень. За цей період зростання галузі склало близько 6%, повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Лідерами за обсягами виконання будівельних робіт стали Київ та Одеська область. У столиці України за перші 8 місяців 2018 року збудовано на 16,7 мільярдів гривень, однак Київ не потрапляє в лідери за темами зростання. Серед кращих за цим показником: Одеська (+ 43%), Хмельницька (+ 32,5%) та Івано-Франківська (+ 31%) області.

Що з цінами?

У гривні вони зростають повільно, але вірно ростуть. І винні тут не апетити забудовників, а зростаючі ціни на будматеріали і зарплати які зростають.

Згідно з даними Госттат, ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-липні 2018 року по порівнянню з аналогічним періодом 2017 року зросли на 24%.

При цьому ціни на первинне житло зростають поки що значно меншими темпами. Так, наприклад, в Києві за останній місяць літа ціни зросли на 3,4%. Як повідомляє інформаційно-аналітичний портал "Столична нерухомість", з початку року ціни на нерухомість на первинному ринку столиці підвищилися на 5,9%.

При такому положенні справ, як кажуть експерти, очікувати зниження вартості квадратних метрів в гривні покупцям не варто. Навряд чи хтось із забудовників погодиться працювати собі в збиток. При цьому, що буде з доларовими цінами на житло, ніхто спрогнозувати не може. Занадто багато залежить від чинників, які до будівельного ринку відношення не мають.

Що буде з хрущовками?

Останнім часом все частіше піднімається питання реконструкції старого багатоквартирного житла. В першу чергу це стосується п'ятиповерхівок, так званих, «хрущовок». Термін експлуатації багатьох з них добігає кінця і ці будинки потрібно або реконструювати, або зносити і будувати на їх місці сучасне житло.

Однак, для цього немає законодавчої бази. Як кажуть експерти, все впирається в старий закон, в якому закладена норма, що реконструкція такого житла залежить від 100% згоди жителів. Як кажуть в міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства в Україні закон про реконструкцію застарілого житла, так званих "хрущовок", був розроблений в 2006 році. Чиновники кажуть, що зараз йде робота над новою редакцією законопроекту, який дозволить розпочати реконструкцію застарілого житла на практиці.

Цей документ повинен описати процедуру відселення мешканців будинків, що реконструюються, передбачити відсоток компенсації на збільшення площі нової квартири і т.д. При цьому розглядається два варіанти фінансування майбутньої програми - за кошти місцевих бюджетів або інвесторів.