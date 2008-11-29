Президент України підписав указ про припинення дії Договору про дружбу з Росією

Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 вересня 2018" Про Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією ".

Рішення РНБО введене в дію указом Порошенко. Президент підтримав пропозиції МЗС України про припинення Україною дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією від 31 травня 1997 р

МЗС України довело раніше до відома Росії бажання України припинити дію Договору про дружбу відповідно до ст. 40 Договору і внести в установленому порядку на розгляд Порошенко проект закону про припинення дії договору.

За рішенням РНБО МЗС України повинно довести до відома ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організацій бажання України припинити дію Договору про дружбу з Росією, а також підстави припинення дії договору.

Порошенко 28 серпня заявив, що очікує від МЗС України пакет документів для початку процедури припинення дії даного договору 3 вересня президент України заявив про намір до 30 вересня направити Росії повідомлення про припинення дії договору.